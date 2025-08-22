La recomendación de no usar agua del grifo sigue vigente días después para algunos vecinos de Murcia

Los vecinos de las zonas de Nueva Condomina y La Ladera continúan bajo la recomendación de no usar agua del grifo desde el pasado miércoles por la tarde. Aguas de Murcia detectó unos niveles "más elevados de lo normal" de trihalometanos en el agua potable y por ello recomienda a los vecinos que, como medida de precaución, no consuman agua del grifo ni para beber ni para cocinar "hasta que se restablezca la normalidad".

Los trihalometanos (THM) son compuestos químicos que se forman como subproductos cuando el cloro, utilizado para desinfectar el agua, reacciona con la materia orgánica natural presente en ella. Estos compuestos volátiles son considerados como nocivos y potencialmente carcinógenos en concentraciones elevadas.

Desde Emuasa aseguran a esta redacción que continúan los trabajos para solventar la situación y realizan las mediciones del agua oportunas para comprobar si los valores han vuelto a sus niveles habituales, algo que aún no ha ocurrido. La Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia aún no puede pronosticar cuando se solucionará el problema.

Sobre la causa de los altos niveles de THM, Emuasa lo achaca a una combinación de varios factores como son las altas temperaturas, que pueden alterar el cloro -muy importante en la potabilización del agua- y el bajo consumo de agua en la zona en estas fechas vacionales. "El calor extremo y que la red no circule puede hacer que se den unos desiquilibrios en el cloro que haya desembocado en altos niveles de trihalometanos", apuntan.

Para alertar a los usuarios de la zona, Emuasa envió un mensaje de texto a los teléfonos móviles de los vecinos y ha compartido el estado de la situación en sus redes sociales. Además, desde Aguas de Murcia indican que se emplearán los mismos canales de comunicación para avisar de que la calidad del agua ha vuelto a la normalidad.

La empresa destacó que "la continua supervisión del sistema de abastecimiento para el control de la calidad del agua en el municipio, con más de 222.000 analíticas anuales unidas al riguroso control de la normativa sobre la calidad del agua, refuerza un sistema garantista del agua que consumimos, como es el caso, informando a la población cuando se detecta algún incumplimiento puntual".

Víctor Egío en la zona de Nueva Condimina afectada, este viernes / Podemos

Podemos considera “tercermundista” la situación

Desde Podemos estiman que son 1.400 las viviendas afectadas, a las que hoy han querido mostrar su apoyo. Desde Nueva Condomina, Víctor Egío, secretario de comunicación de la formación, ha declarado que “no se puede normalizar esta situación que es totalmente tercermundista”.

Egío ha calificado de “insuficientes” las explicaciones de Emuasa y de la portavoz del consistorio, Rebeca Pérez, ya que “no aclaran la raíz del problema y si esto va a volver a suceder, si va a ser algo recurrente”.

Egío también ha mostrado su preocupación por la planificación urbanística en la zona norte de Murcia. “Aquí hay miles de viviendas proyectadas y el gobierno de Ballesta se ha dado mucha prisa por favorecer las nuevas licencias, la modificación de los planes generales y, en definitiva, la especulación inmobiliaria”, ha denunciado el portavoz morado, “cuando la primera prioridad debería ser garantizar los servicios básicos, como el suministro de agua”. Por último, Egío ha defendido también la necesidad de no olvidar “el colector norte para prevenir inundaciones, que sigue sin fecha”.