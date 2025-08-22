Social
El pequeño Hugo se reencuentra con los policías que le escoltaron hasta la Arrixaca en plena hemorragia
Su padre, que conducía el vehículo en el que viajaba el niño, le ha acompañado hasta la comisaría de Infante para agradecer a los agentes su labor: "Hacen mucho más que poner multas"
José y Hugo, padre e hijo que fueron escoltados por la Policía Local de Murcia hasta el hospital Virgen de la Arrixaca en una situación de emergencia, se han reencontrado este viernes con los agentes que les ayudaron el pasado sábado.
El acto de servicio público, que fue compartido en vídeo por redes y recibió el elogio de cientos de usuarios, ocurrió cuando el hombre transportaba en su coche al pequeño de dos años hasta Urgencias de la Arrixaca porque el niño de dos años presentaba una importante hemorragia nasal que no cesaba y le dificultaba la respiración. "Llevaba cinco días sangrando por la nariz pero el sábado es que no paraba y la cantidad de sangre era tanta que al pobre ya le costaba respirar", cuenta José a esta redacción.
Fue entonces cuando dos agentes de una patrulla en moto de la Policía Local de Murcia se acercaron a su vehículo al verle conducir con prisa. En cuanto observaron al niño, comprendieron la urgencia y no dudaron en abrirles camino hasta el hospital, que tan solo duró 7 minutos y 29 segundos.
"Era una situación en la que cuanto más rápido llegáramos, mejor. Y gracias a ellos llegamos rápido y quien sabe si no se evitó un problema mayor", sostiene el padre.
El padre del menor compartió en redes sociales el vídeo grabado por la cámara de su vehículo durante el tiempo que la Policía lo escoltó, mostrando su agradecimiento a los agentes: "Gracias a la patrulla de la Policía Local de Murcia. Sin mediar palabra se ofrecieron a abrirme camino hasta el hospital. ¡No tengo palabras de agradecimiento!".
"Hice el vídeo para agradecerles lo que hicieron y que la gente viera que hacen mucho más que poner multas", indica el padre de Hugo. "Los policías a veces no están muy bien valorados y quería demostrar que eso no es así, que están para ayudar", apunta.
En la Arrixaca realizaron las pruebas pertinentes a Hugo y comprobaron que se habían roto pequeños vasos sanguíneos del interior de su nariz, lo que provocaba la escandalosa hemorragia. Los sanitarios cauterizaron las venas afectadas y detuvieron el sangrado. "Desde entonces, por el momento, no ha vuelto a sangrar", afirma José, y añade que "igualmente, le harán un seguimiento".
Casi una semana después de lo ocurrido, el hombre y el pequeño de dos años han visitado este viernes por la mañana el cuartel del barrio de Infante de la Policía Local, donde les esperaban los agentes que les facilitaron tanto las cosas en un momento complicado. Lo han hecho acompañados por la madre de Hugo y sus hermanos.
La Policía ha recibido con emoción el agradecimiento y ha aprovechado para hacerles un tour por las dependencias policiales a la familia. Hugo, ataviado con una gorra policial, ha podido montarse en coches patrulla y visitar a los caballos de la unidad de caballería.
Durante el encuentro, los agentes y la familia han demostrado que han hecho buenas migas. "A Hugo, siendo tan pequeño, o le caes muy bien o le caes muy mal. Y ellos le han caído muy bien", bromea José, que se encuentra tranquilo al ver a su hijo recuperado.
