Un local de ocio nocturno de Murcia, nominado al 'top 100' de los mejores del mundo

La lista de nominados del prestigioso ranking internacional 'The World's 100 Best Clubs 2025' ya está cerrada. Un total de 545 locales de ocio nocturno de todo el mundo compiten por entrar en el 'top 100' y uno de ellos se ubica en la Región de Murcia.

España es el segundo país con más nominaciones en estos premios que valoran la calidad de los clubes nocturnos, solo superado por Estados Unidos. De hecho, en el ranking del año pasado el local HÏ, en Ibiza, fue elegido como el mejor del mundo y Ushuaïa, en la misma localidad, ocupó el tercer lugar del ranking.

Una actuación musical en Ushuaïa, en una imagen de archivo. / L.O.

Son 81 los locales españoles que, junto a otros 464 locales de un total de 72 países, desean hacerse con un lugar en esta lista que anualmente hace pública la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (International Nightlife Association), asociación a la que se encuentra adherida la patronal estatal del ocio nocturno Spain Nightlife.

Cataluña se posiciona como la comunidad autónoma con más locales nominados (23), seguida de Baleares (18). A continuación les siguen Andalucía (15), Comunidad de Madrid (10), Comunidad Valenciana (7), Islas Canarias (4) y Euskadi (2). Además, las comunidades de Murcia y Galicia cuentan con un local nominado cada una de ellas.

La discoteca de Murcia que aspira a ser la mejor del mundo

El club nocturno murciano seleccionado como candidato a ocupar un puesto en el ranking de los mejores del mundo es Odiseo, ubicado en la Avenida Don Juan de Borbón de la capital murciana.

Odiseo, en Murcia / Odiseo

Odiseo es un centro de ocio y restauración de la ciudad de Murcia, cuyo diseño, obra del arquitecto Manuel Clavel, está inspirado en el Partenón de Atenas. El complejo, promovido por el Grupo Orenes, ofrece una experiencia que combina gastronomía, discoteca y un espacio de eventos. Su piscina voladiza es uno de sus elementos más icónicos y es la más grande de Europa.

Las votaciones están abiertas hasta el 31 de octubre y el ranking definitivo se dará a conocer el día 19 de noviembre en el marco de la décima gala de los Golden Moon Awards, la cual estará presentada por los DJs Anna Tur y Judge Jules.

Votación

La votación pública online se mantendrá abierta hasta el día 31 de octubre y se puede votar hasta la referida fecha por cualquiera de los 545 locales nominados a través del siguiente enlace: www.nightlifeinternational.org/es/inlv-awards/los-100-mejores-clubs

Paralelamente al voto popular, del 1 de octubre al 15 de noviembre, un grupo de profesionales del sector llevará a cabo una evaluación exhaustiva de todos los locales nominados. Esta revisión experta representará el 50% de la puntuación final de cada local en la lista de The World's 100 Best Clubs™ 2025.