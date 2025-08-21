El programa educativo 'Murcia mi ciudad enseña' adelanta su presentación al 3 de septiembre

La presentación del programa #MurciaMiCiudadEnseña se adelanta al miércoles 3 de septiembre, para que los equipos directivos, departamentos y docentes puedan decidir las actividades que quieren hacer con los alumnos en el curso 2025/26 y dentro del horario escolar, con mayor previsión. Por medio de este proyecto, los centros educativos pueden acercar elementos del patrimonio cultural, natural y científico del municipio a los estudiantes. El año pasado un total de 75.000 escolares, de entre 3 y 18 años, participaron en este programa educativo, lo que ha supuesto un incremento de 10.000 respecto al curso anterior.

Las actividades más valoradas por alumnado y profesorado han sido las visitas al Parque Regional El Valle y Carrascoy; el Paraje de la Contraparada, y las rutas medioambientales. También han tenido gran aceptación la experiencia de los alumnos en las visitas al Museo de la Ciencia y el Agua, al Acuario de la UMU, el Casino de Murcia, la Catedral y los principales museos municipales y regionales. Otras actividades que han tenido una buena acogida por los participantes han sido los talleres de artesanía en el Centro de Artesanía, y las actividades de cultura huertana en el recién estrenado Entorno Huertano de Santiago y Zaraiche.

Además de la programación ordinaria, este curso ha traído eventos novedosos que han reunido a miles de escolares. Uno de los más destacados ha sido el II Encuentro Intercentros contra el Acoso Escolar, en la Filmoteca Regional, en el que alumnos tuvieron la oportunidad de encontrarse con el escritor de 'Invisible', Eloy Moreno, e intercambiar experiencias sobre el acoso en las aulas. Igualmente, se han realizado otras actividades en colaboración con Cruz Roja, Policía Local, Universidad de Murcia, Ejército del Aire y otras entidades.