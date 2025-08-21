Detenido por reventar la luna de un coche para robar dentro en Murcia

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre por la comisión de un delito de robo con fuerza tras fracturar el cristal de la ventanilla trasera de un vehículo que se encontraba estacionado en la ciudad de Murcia y sustraer numerosos efectos de su interior, indica el cuerpo en una nota.

Los hechos ocurrieron el día 16 de agosto sobre las cinco de la mañana cuando unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional ejercían labores de prevención de hechos delictivos en la Avenida Juan Borbón de Murcia observaron a una persona bajarse de un vehículo portando una bolsa y una mochila de grandes dimensiones.

Al percatarse éste de la presencia policial aceleró el paso logrando finalmente los agentes interceptarlo y proceder a su identificación. Ante la incoherencia de sus manifestaciones y observar que presentaba un corte sangrante en un codo, los agentes comprobaron que el vehículo anteriormente mencionado tenía el cristal de la ventanilla trasera fracturada y el interior manipulado.

Tras inspeccionar la mochila y la bolsa que portaba, los agentes comprobaron que contenía numerosos efectos entre ellos varias gafas de sol, una caja de herramientas, documentación personal y prendas de ropa, los cuales pertenecían al propietario del vehículo.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del varón por la comisión de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.