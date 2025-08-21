Cursos de formación sociosanitaria, económica e industrial para el año que viene en Murcia

Un total de 30 cursos de formación se desarrollarán el año que viene en Murcia gracias a la subvención de 366.000 euros solicitada por el Ayuntamiento de Murcia. Según indica el Consistorio, "estos proyectos están dirigidos principalmente a personas desempleadas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción laboral por su situación de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer el espíritu emprendedor y fomentar el empleo en sectores emergentes y la creación de empresas".

Entre ellos destacan el 'Proyecto de Economía del Cuidado La Fica' y el 'Proyecto Ayuda a Domicilio', que apuestan por la formación en el marco de la denominada Economía Plateada, orientada a actividades, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores de 50 años. Gracias a estos programas, treinta personas desempleadas podrán cualificarse en el ámbito sociosanitario, aplicando procedimientos que favorezcan la autonomía personal y la integración en su entorno. Asimismo, se llevarán a cabo los proyectos 'Fontanería-Fica' y 'Mantenimiento Industrial El Palmar', que permitirán a 30 desempleados formarse en ocupaciones muy demandadas relacionadas con la construcción, la instalación y el mantenimiento.

Los proyectos "Formación en competencias clave con inglés" y "Formación en competencias La Fica" están dirigidos a mejorar las competencias transversales de la ciudadanía, con el fin de aumentar sus oportunidades de promoción profesional y facilitar el acceso a certificados de profesionalidad de Nivel 2. También, hay cursos para personas empleadas en el que destaca los certificados de profesionalidad, por medio de 'Habilitación para la docencia en los grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional', de Nivel 3 y con una duración de 380 horas. El Ayuntamiento de Murcia es la única entidad local de la Región que ofrece esta formación de manera online.

Para las personas sin trabajo se ha solicitado una subvención de más de 4.000 euros para desarrollar la acción formativa 'Introducción a la inteligencia artificial aplicada al marketing'. Por otra parte, en la convocatoria de Formación para Personas con Necesidades Especiales se han solicitado un total de siete proyectos, dos de ellos subvencionados por el Servicio Estatal de Empleo, con una cuantía de casi 50.000 euros, y cinco subvencionados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, por un importe de casi 195.000 euros. La cuantía total asciende a más de 244.000 euros, lo que supone un incremento del 18% respecto al presupuesto del año anterior.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha señalado que "estas solicitudes de subvención se han diseñado con el objetivo de ofrecer una formación de calidad, adaptada a las necesidades reales del mercado laboral y a las demandas de los sectores emergentes. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que los murcianos tengan más y mejores oportunidades de acceso al empleo y de desarrollo profesional".