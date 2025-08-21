Contabilizan por primera vez los cristales de la lámpara centenaria del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia acoge importantes elementos de gran valor patrimonial como son las vidrieras policromadas de la casa Maumejean, que reproducen las Cántigas del Rey Alfonso X, el Pendón Real de Murcia o la lámpara instalada en 1925, que este año celebra su centenario, y que por primera vez todas sus piezas estarán registradas en un censo que incluirá el recuento y documentación de todos los cristales, cadenas de cuentas y colgantes decorativos, con plano fotográfico de referencia, que indica el Consistorio que será de gran utilidad para futuras intervenciones. Esta acción complementa a la tradicional limpieza que se lleva a cabo anualmente en esta luminaria.

Se trata de una lámpara de gran formato y tipología canastilla por la cúpula invertida que forman sus hileras de cristales, permitiendo el censo que se va a realizar determinar el número exacto de cristales que componen la misma, aventurando los expertos que podría oscilar entre los 8.000 y 9.000.

Para ello se ha tenido en cuenta que cada tira vertical posee entre 30 y 40 cuentas o prismas, existiendo entre 200 y 250 en la parte media e inferior, mientras que la canastilla o el faldón inferior podría contar con entre 5.000 y 6.000 piezas. Fruto de esta inspección, se realizará un informe técnico final con recomendaciones de mantenimiento y periodicidad de revisiones, que permitirá programar y acometer actuaciones de conservación preventiva en los próximos años.

Además de los trabajos relativos a la conservación de la lámpara, la concejala Rebeca Pérez destacó que "durante una semana se va a trabajar en todos los elementos de esta estancia a cargo de diferentes profesionales, supervisados por la restauradora, y que supone una puesta a punto del Salón de Plenos como es el mobiliario, ventanales, vidrieras, y la zona de las pajareras". A estas actuaciones se suma la supervisión de las cortinas de todas las ventanas y las lámparas y apliques de luz de la sala. Asimismo, se ha procedido a pulir, acristalar y limpiar todo el suelo, no solo de la zona del Salón de Plenos, sino también de la Sala Corregidores, así como de la entrada al edificio de la Glorieta de España.