Festejos
Ya a la venta las sillas para el Desfile de Moros y Cristianos de Murcia
Las localidades tienen un coste de 7 euros más gastos de gestión
La venta de sillas para presenciar el Gran Desfile de Moros y Cristianos de Murcia está activa desde este miércoles.
El evento central de la agenda cultural de las Fiestas de Moros y Cristianos -que incluye más de 50 actividades- se celebrará el sábado 13 de septiembre.
Las localidades, al igual que al año pasado, tienen un coste de 7 euros (más gastos de gestión) y pueden adquirirse de forma online a través de la plataforma oficial de 'COMPRALAENTRADA'.
El itinerario del desfile recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad: Alameda de Colón, Plaza Camachos, C/ Canalejas, Puente de los Peligros, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo y Plaza Fuensanta.
El presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia, Alfonso Gálvez, ha subrayado que “será un espectáculo lleno de historia y tradición, con boatos espectaculares y novedades nunca vistas hasta ahora en la ciudad de Murcia. Además, será el primer desfile de carácter internacional, lo que lo convierte en una cita única e irrepetible. ¡No os lo podéis perder!”.
Este año, el desfile "dará un salto cualitativo histórico, consolidándose como uno de los grandes referentes culturales y festivos de la Región de Murcia", asegura la Federación en un comunicado.
Eventos destacados de las fiestas de Moros y Cristianos
Pasacalles del Pregonero y el Encendido de Luces: 8 de septiembre
Presentación de Abanderadas: 9 de septiembre
Rapto Moro y Bautizo del Cristiano: 11 de septiembre
Gran Desfile de Moros y Cristianos: 13 de septiembre
Ofrenda Floral a la patrona María Santísima de la Arrixaca: 14 de septiembre
