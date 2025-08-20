Recomiendan a los vecinos de Nueva Condomina y La Ladera que no beban ni cocinen con agua del grifo

Aguas de Murcia ha detectado este miércoles unos niveles "más elevados de lo normal" de trihalometanos en el agua potable de la zona de Nueva Condomina y La Ladera. Ante esta situación, han recomendado a los vecinos que, como medida de precaución, no consuman agua del grifo ni para beber ni para cocinar "hasta que se restablezca la normalidad".

Desde la empresa han asegurado que están trabajando para reducir los índices a la normalidad y que se espera "una pronta resolución". Asimismo, han destacado que "la continua supervisión del sistema de abastecimiento para el control de la calidad del agua en el municipio, con más de 222.000 analíticas anuales unidas al riguroso control de la normativa sobre la calidad del agua, refuerza un sistema garantista del agua que consumimos, como es el caso, informando a la población cuando se detecta algún incumplimiento puntual".

Para alertar a los usuarios de la zona, Emuasa ha enviado un mensaje de texto a los teléfonos móviles de los vecinos y ha compartido el estado de la situación en sus redes sociales. Además, desde Aguas de Murcia indican que se emplearán los mismos canales de comunicación para avisar de que la calidad del agua ha vuelto a la normalidad.

La empresa recuerda a los vecinos que sigan las recomendaciones indicadas, que se encuentran en la normativa actual de calidad del agua.