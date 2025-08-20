La reapertura del nuevo parking de Abenarabi se retrasa a inicios de 2026

El aparcamiento subterráneo del edificio Abenarabi abrirá sus puertas antes de que finalice 2025, tras quince años cerrado. Estas fueron las declaraciones del concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, en el Pleno municipal de mayo en el que se aprobó encargar la gestión de las instalaciones a Urbamusa, integrándose de esta forma en la red de aparcamientos gestionados por el Consistorio, que incluye el regulado, los disuasorios y los subterráneos que han sido remunicipalizados.

Sin embargo, ayer el Consistorio anunció que los trabajos para la puesta en marcha del subterráneo cuentan con un plazo máximo de ejecución de cinco meses desde la firma del contrato, por lo que la reapertura de Abenarabi podría no estar disponible antes de finalizar el año.

Según fuentes municipales, la fecha para que este espacio vuelva a estar disponible depende de si Iberdrola completa los trabajos de iluminación de las tres de cuatro plantas que va a ofrecer el Ayuntamiento para su uso en un primer momento, este mes. En caso contrario el parking de Abenarabi podría estar disponible en enero o febrero de 2026. En lo que sería su apertura tras dieciséis años cerrado tras finalizar su construcción.

Desde el Gobierno local confirmaron que los trabajos de ejecución cuentan con un presupuesto de casi 400.000 euros y se dividen en siete lotes, que comprenden el control de accesos, el circuito cerrado de televisión, la limpieza, electricidad, sistemas contra incendios, ascensor y pintura, realizándose los trabajos de varios de ellos de forma simultánea, lo que permite agilizar los plazos y lograr la apertura de este subterráneo en un menor lapso de tiempo.

El nuevo estacionamiento se integrará en la aplicación Aparcamurcia, que aglutina todos los aparcamientos de gestión municipal, incluyendo subterráneos, disuasorios y SER, lo que permitirá una mayor comodidad a la hora del acceso y pago del estacionamiento sin necesidad de obtener ticket.

Estas obras permitirán la apertura de las tres primeras plantas, con un total de 440 plazas, de las que 341 se destinarán al público y otras 99 a vehículos municipales. La apertura de la cuarta planta, con la que se completarán las 512 plazas con que cuenta el subterráneo se producirá más adelante, una vez analizada la demanda y necesidades existentes. Una de las ventajas que apunta el Ayuntamiento es el precio de las plazas, que «serán inferiores incluso a los de otros subterráneos de gestión pública con el objetivo de fomentar la rotación».

De esta forma, se podrá hacer uso del mismo por sólo 1€ la hora, con un máximo de 12€ diarios, siendo estos precios inferiores en más de un 60% a los existentes en la zona. Además, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de comerciantes, vecinos y trabajadores, se pondrán en marcha una serie de bonos destinados a los mismos, complementando de esta forma su uso rotacional con el residencial o comercial y adaptándose a los horarios y necesidades de cada colectivo. Además, este aparcamiento contará con 58 cámaras para reforzar la seguridad y agilizar la detección de cualquier incidencia.