Limpian los imbornales de los parques y jardines de Murcia para evitar acumulaciones los días de lluvia

Comienza la limpieza de los imbornales de los parques y jardines del municipio, en una nueva medida del operativo especial de verano del Ayuntamiento de Murcia. Esta es una de las actuaciones preventivas que el Consistorio intensifica ante episodios de lluvia es la inspección y limpieza de los 41.000 imbornales ubicados en los parques y jardines y otras zonas del municipio, con el objetivo de garantizar que, cuando lleguen las lluvias, el agua encuentre salida y no cause problemas en los espacios verdes del municipio.

Estos sistemas de drenaje están colocados estratégicamente en los jardines del municipio para recoger el agua de lluvia a través de sus rejillas, evitando así la formación de grandes charcos e incluso inundaciones por acumulación de agua.

La acumulación de hojas, ramas y residuos puede bloquear los sistemas de drenaje y generar balsas de agua. Por eso, el Gobierno local ha reforzado el calendario de inspecciones en lugares clave como el Malecón, el jardín de La Seda y pedanías como Beniaján y Alquerías. En este sentido, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha subrayado, durante su visita a la Plaza Bohemia que "esta actuación preventiva tiene por objeto limpiar y revisar los 41.000 imbornales del municipio, ya que una limpieza preventiva a tiempo significa evitar inundaciones mañana.

Este plan de drenaje, forma parte de un operativo especial de verano que moviliza a más de 250 trabajadores municipales que realizan labores de revisión y mantenimiento en parques y jardines. Además de los imbornales, incluye la puesta a punto de fuentes y lagos, así como trabajos de refaldeo de árboles para mejorar la seguridad y el confort en las calles.