El Jardín del Malecón de Murcia estrena iluminación que homenajea la que alumbró la Glorieta el siglo pasado

El Jardín del Malecón contará con nueva iluminación antes de la próxima Feria de Septiembre. Las nuevas luminarias, denominadas ‘Murcia 1200', son una recreación de las columnas que iluminaron la Glorieta de España desde 1929 hasta finales de los años 50, obra de la histórica Fundición Peña, referente industrial del barrio del Carmen en el siglo pasado. De aquel conjunto original, solo sobrevive una columna, ubicada actualmente en la Plaza Alejo Molina de Alquerías.

Desde el Ayuntamiento de Murcia indican, que se instalarán 129 puntos de luz de ocho metros de altura, de los que 87 columnas cuentan con una luminaria de 135 W y las 42 restantes, doble luminaria, con 270 W en total. En cuanto a su diseño, están fabricadas con estructura de acero galvanizado y detalles en fundición de aluminio y presentan acabados en tonos marrón texturizado (RAL 8016) y dorado (RAL 1036), evocando el estilo clásico y en perfecta armonía con la vegetación y el entorno del jardín.

El nuevo sistema de alumbrado incorpora telegestión avanzada mediante tecnología Coded Mains (Philips) y Citylux (Arelsa), lo que permite regular la intensidad lumínica en tiempo real a través del Centro Único de Seguimiento (CEUS), incrementándola de manera puntual en eventos especiales como la Feria de Septiembre o las Fiestas de Primavera, lo que eliminará así la necesidad de instalar focos provisionales o tendidos aéreos de cableado. También cuentan con dispositivos de geolocalización.

Las luminarias LED ofrecen una alta eficiencia de 140 lúmenes por vatio y ofrecerán luz cálida de 3.000 K, con una vida útil estimada de 100.000 horas. La sustitución de las antiguas columnas de los años 70, de 3.5 metros y equipadas con globos de vapor de sodio de 100 W, permitirá reducir el consumo energético en más de un 60% y disminuir la contaminación lumínica gracias a ópticas direccionales que proyectan la luz únicamente donde es necesaria.

Según el alcalde de la ciudad, José Ballesta, "este proyecto es un ejemplo de cómo podemos conjugar tradición y tecnología para mejorar nuestros espacios públicos ahorrando energía, reduciendo el impacto ambiental y embelleciendo la ciudad".