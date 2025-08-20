El Ayuntamiento preguntará a los murcianos cómo mejorar el Mercado de Verónicas

Los murcianos podrán lanzar sus propuestas de mejora del Mercado de Verónicas por medio de las encuestas del proyecto europeo ACCESS que el Ayuntamiento de Murcia desarrollará en septiembre. Desde el Consistorio apuntan que estos sondeos se realizarán "en horario de mañana y están dirigidas tanto a los placeros como a los usuarios del mercado, con el objetivo de conocer su experiencia real y recoger propuestas de mejora para hacer del espacio un lugar más cómodo, intuitivo y accesible para todos".

Las encuestas realizadas a visitantes y placeros del Mercado de Verónicas buscan recoger información sobre la accesibilidad del espacio en su uso diario. Se plantean cuestiones generales sobre el perfil de la persona encuestada (edad, género y posibles discapacidades), así como sobre la frecuencia de sus visitas o el tiempo que pasan en el mercado. Además, se pregunta por la percepción de la afluencia de público y la facilidad para orientarse, moverse y encontrar lo que necesitan en las instalaciones.

Este forma de intervención se amplía con la apertura de un canal online de participación a través del Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia (www.participacion.mimurcia.murcia.es). Según indica el Consistorio, en esta plataforma, cualquier persona interesada podrá compartir su visión sobre la accesibilidad del mercado de forma cómoda, digital y sin necesidad de desplazarse.

También, añaden que la información recabada a través de estas encuestas, sumada al uso de tecnologías como sensores, análisis de flujos peatonales y herramientas de inteligencia artificial, permitirá generar un diagnóstico preciso sobre las oportunidades de mejora en la accesibilidad del mercado. Esta metodología innovadora, basada en la colaboración y la evidencia, es una de las señas de identidad del proyecto.

La concejala de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, señaló que este proceso permite conocer de primera mano las sugerencias de quienes viven el mercado cada día. "Queremos que Verónicas sea un modelo de espacio comercial moderno, dinámico y accesible, que combine tradición con innovación y calidad de vida", declaró. Por su parte, Jesús Pacheco, concejal de Turismo, Comercio y Consumo, destacó que las encuestas son el primer paso para convertir este mercado en un referente urbano. "Escuchar a placeros y usuarios es clave para garantizar que las mejoras tengan un impacto directo y positivo en la actividad comercial y en la experiencia ciudadana", subrayó.