Limpian el lago del Jardín de la Seda de Murcia

El lago del Jardín de la Seda de Murcia renueva sus aguas tras ser objeto de críticas debido a su mal estado de mantenimiento. El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha supervisado los trabajos de vaciado y baldeo del vaso de la laguna realizado de manera manual. A su vez, desde el Ayuntamiento de Murcia señalan que estas actividades de limpieza se realizan este verano en las 94 fuentes ornamentales, y ocho lagos repartidos entre la capital y las pedanías, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de las condiciones higiénico sanitarias del agua en un estado óptimo.

Además, añaden que "estas labores se complementan con la limpieza en superficie que se realiza diariamente en los ocho lagos con los que cuenta el municipio de Murcia, y que incluye labores de clorado, aireación y análisis del agua. Diariamente, se limpian, tratan y revisan todas las instalaciones con el fin de asegurar su buen funcionamiento". Así, ha explicado Guillén que "en este tratamiento en profundidad, realizamos las actuaciones de limpieza por zonas para eliminar cualquier tipo de residuo que se haya podido pegar al fondo del lago, al tiempo que garantizamos el bienestar de las especies animales que viven en el entorno". Los trabajos consisten en el vaciado del agua, la limpieza a fondo de algas y cualquier posible suciedad, así como la revisión y limpieza de las depuradoras y maquinaria de este lago, asegurando así su correcto mantenimiento.

El concejal del ramo ha recordado la importancia de realizar estas actuaciones para su correcto mantenimiento, además de suponer "un cuidado de flora y fauna que evita la presencia del mosquito tigre, así como de otras posibles plagas". Ha señalado que un equipo formado por más de 250 personas en Parques y Jardines son los responsables de ejecutar estas labores dentro del Plan Especial de Verano que abarca todo el municipio.

Las 94 fuentes ornamentales y ocho lagos se encuentran en el Jardín de la Seda y Jardín del Salitre, en San Antón; el Jardín de Fofó, en Santa María de Gracia; el Jardín del Lago, en Infante Don Juan Manuel; así como otros en Puente Tocinos, San Ginés y El Raal.