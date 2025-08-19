Empleo
Cuatro negocios de emprendedores podrán sumarse a la Galería Comercial de San Andrés en Murcia
Estos nuevas actividades económicas se desarrollarán en el local nueve por un periodo inicial de un año
La Galería Comercial de San Andrés acogerá a cuatro nuevas actividades económicas o negocios ideados por emprendedores por un periodo inicial de un año. La nueva convocatoria, que regula el uso y funcionamiento de estos espacios, permitirá que personas físicas o jurídicas puedan optar a ocupar el local nueve que cuenta con 24.40 metros cuadros. Según el Ayuntamiento de Murcia, la adjudicación se realizará mediante baremación de los proyectos presentados, valorando aspectos como la innovación, la viabilidad económica y técnica, el impacto social y ambiental, así como la participación en programas municipales de emprendimiento.
El proceso de selección, que se regirá por la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de los Espacios Emprendedores Municipales, contempla además la constitución de un tribunal calificador presidido por la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, y con la vicepresidencia del concejal de Turismo, Comercio y Consumo, junto a representantes del tejido empresarial y de servicios municipales vinculados al desarrollo económico.
Este proyecto forma parte del Plan de Empleo y Promoción Económica municipal, que además se suma al Área Comercial Emprendedora de Plaza Circular 1, y al Centro de Iniciativa Municipales (CIMM) en Churra destinados a ofrecer oportunidades a personas emprendedoras para que puedan testar, validar y consolidar sus proyectos.
La concejala Mercedes Bernabé ha explicado que "la cesión de este espacio supone una nueva oportunidad para quienes están en el proceso de emprender y necesitan un lugar accesible donde poder iniciar su actividad empresarial. Nuestro objetivo es seguir sumando recursos a la Red de Espacios Emprendedores Municipales para que cada vez más murcianos puedan transformar sus ideas en negocios reales".
Por su parte, el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha subrayado que "la Galería Comercial de San Andrés cuenta con una ubicación estratégica y con un gran potencial para albergar proyectos de futuro. La incorporación de nuevos emprendedores contribuirá a revitalizar este espacio, atrayendo actividad económica y ofreciendo a los vecinos nuevas opciones de consumo y comercio local".
