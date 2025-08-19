Los colegios del municipio de Murcia renuevan sus pistas polideportivas

Los alumnos del CEIP San Pablo de Murcia disfrutarán el nuevo curso escolar de una renovada pista polideportiva. La anterior, según señala el Ayuntamiento de Murcia, presentaba un avanzado estado de deterioro y dificultaba su utilización en condiciones seguras y adecuadas. El área polideportiva con orientación norte-sur, cuenta con unas dimensiones de 44.20 metros de largo por 30.20 metros de ancho. Está marcada con una pista de fútbol sala/balonmano, dos pistas de minibasket y una pista de voleibol, y equipada con dos porterías y cuatro canastas de minibasket. Durante el horario lectivo, la pista es utilizada por el alumnado del centro, mientras que por la tarde se integra en los programas municipales de deporte escolar.

El proyecto técnico contempla la preparación del pavimento existente mediante desbastado, eliminando pinturas deterioradas y creando una superficie porosa adecuada. Las zonas con hundimientos serán tratadas con mortero seco para su nivelación. Sobre esta base, se aplicará un nuevo revestimiento deportivo compuesto por capas de resinas sintéticas con acabado rugoso y antideslizante. Finalmente, se procederá al repintado de las distintas pistas con pintura acrílica: una pista de fútbol sala/balonmano de 40 x 20 metros, dos pistas de minibasket de 23 x 13 metros y una pista de mate de 16 x 6 metros.

Otras obras en pistas deportivas realizadas por el Consistorio en los últimos meses son las ejecutadas en los CEIP Pérez Abadía de Espinardo, CEIP Nicolás de las Peñas, CEIP Cristo de la Expiración de Santa Cruz, y CEIP Juan de la Cierva en Casillas, en ejecución están las del CEIP Vicente Medina de El Esparragal, y en breve se comenzará a actuar en el CEIP Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos y CEIP Nuestra Señora de El Carmen.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, afirmó que "la mejora de las instalaciones deportivas escolares es una prioridad para el Ayuntamiento. Estamos comprometidos con ofrecer espacios dignos y seguros donde nuestros niños y jóvenes puedan practicar deporte y adquirir hábitos de vida saludable". Mientras que la edil de Educación, Belén López, recordó que "esta intervención es una muestra más del compromiso con la comunidad educativa y con el deporte base, y se suma a las que ya se han realizado en otros cuatro centros que ya disponen de instalaciones deportivas renovadas, y otras tres en ejecución o pendientes de comenzar en breve".