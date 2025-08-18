Estas son las medidas para mejorar los accesos a Nueva Condomina para cuando juegue el Real Murcia

Los accesos por carretera a Nueva Condomina al igual que los tranvías quedan colapsados tanto a la hora de inicio como a la de finalización, cada vez que el Real Murcia disputa sus partidos en casa. Para aliviar esta congestión en las conexiones, el Ayuntamiento de Murcia en colaboración con el club grana ha dispuesto la creación de un nuevo Plan de Accesos que incluye la creación de una nueva línea de autobús que permitirá la conexión a través de transporte público de distintos barrios y pedanías que no cuentan a día de hoy con conexión directa a través del transporte público.

Además, indica el Consistorio que, en los partidos de mayor afluencia, se dispondrá de tranvías adicionales que lleven a los aficionados hasta la parada del estadio antes del inicio del partido, manteniendo dicho refuerzo durante la celebración del mismo. A la hora de finalizar el partido, se encontrarán dichos convoyes en la parada del estadio, lo que permitirá realizar hasta tres expediciones adicionales y la salida de 6 tranvías en sólo 45 minutos, lo que supone el desplazamiento de casi 2.000 personas, gracias a la puesta en marcha de rebotes en Plaza Circular.

También se planea agilizar el tráfico rodado con la puesta en marcha de un dispositivo de Policía Local para mejorar la salida y llegada de aficionados. Asimismo, se podrán habilitar en los partidos de mayor afluencia carriles adicionales con origen o destino en el estadio para agilizar el tráfico y facilitar los desplazamientos antes y después de los partidos del cuadro pimentonero. Fuentes municipales aseguran que este operativo vendrá acompañado de señalizaciones y desvíos para optimizar la circulación.

Desde el Gobierno local confirman que se trata de un plan con medidas a corto, medio y largo plazo que se implantará de forma progresiva, analizándose su eficacia tras cada encuentro para realizar los ajustes necesarios que permitan una mejora constante del mismo. Asimismo, reclaman la necesidad de la puesta en marcha del Arco Norte, que aseguran que permitirá habilitar nuevos accesos desde el norte del estadio para una mejor distribución del tráfico al tiempo que se reduce la presión sobre las actuales vías de conexión.