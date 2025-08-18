Podan las ramas bajas de los árboles de Murcia

Más de 3.000 árboles del municipio de Murcia eliminarán sus ramas bajas, que serán podadas con el objetivo de no suponer un problema para el paso de personas y vehículos. Estos trabajos afectan especialmente a las moreras, las tipuanas y los árboles botella y se incide en zonas de mayor tránsito rodado, como carriles bici o carriles de circulación de vehículos y autobuses, así como las aceras para los viandantes.

Aunque estas tareas se realizan durante todo el año, el servicio municipal de Parques y Jardines refuerza las actuaciones durante época estival para evitar molestias, siendo más de 250 operarios los que están trabajando en el plan especial de verano. Un equipo es el encargado de poner a punto los árboles de todo el municipio, especialmente en aquellas zonas donde existe una mayor concentración, como en la Avenida del Progreso, Pintor Pedro Flores, Polígono de Espinardo, San Pío X o Ronda Sur, entre otros.

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, ha visitado esta mañana los trabajos realizados en la Gran Vía. "Seguimos trabajando para garantizar la seguridad de los vecinos de Murcia y de los turistas que nos visitan con el mantenimiento y cuidado de nuestras zonas verdes. Con esta actuación, además de eliminar las ramas molestas, también conseguimos que el ejemplar crezca sano y se desarrolle correctamente", explicó el edil.