El Plan Integral de Limpieza en barrios y pedanías de Murcia pone el foco en el control de plagas

Ya está en marcha el Plan Integral para la limpieza de barrios y pedanías de Murcia, la primera en ser intervenida ha sido Espinardo en el barrio del Espíritu Santo, esta mañana. Las acciones que este programa contempla incluyen trabajos de desratización y desinsectación en el alcantarillado, así como inspecciones de imbornales con aplicación de tratamientos larvicidas contra mosquitos. Estas tareas se complementarán con intervenciones correctivas derivadas de incidencias comunicadas por la ciudadanía. El Ayuntamiento de Murcia informa que estos avisos se resuelven en un plazo máximo de 48 horas, reduciéndose a 12 horas para los muy urgentes.

Durante la temporada estival, la actividad de control se intensifica. En esta nueva fase, se incrementarán las inspecciones y se aplicarán tratamientos adicionales de desratización y desinsectación en el alcantarillado. Además, se instalarán estaciones portacebos para el control de roedores en áreas verdes y solares municipales, y se llevarán a cabo inspecciones mensuales para el control de mosquitos.

El plan de choque incluye también acciones de sensibilización ciudadana, con la instalación de una carpa informativa para ofrecer a los vecinos detalles sobre los trabajos en curso y proporcionar recomendaciones para prevenir plagas en el ámbito privado. Asimismo, se prevé la celebración de reuniones con presidentes de comunidades de vecinos de Espinardo, con el fin de explicar las actuaciones realizadas y abordar la importancia de la higiene en zonas comunitarias y exteriores.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Pilar Torres, anunció que, como medida complementaria, se distribuirán trípticos informativos con pautas preventivas contra cucarachas, roedores y mosquitos, dirigidos a la ciudadanía para reforzar las acciones de control en el entorno doméstico y comunitario. "Con este plan queremos ofrecer a los vecinos de Espinardo más seguridad y tranquilidad en su día a día", comentó.

También acudió a Espinardo, la edil de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, que subrayó que "estas actuaciones extraordinarias son una muestra de nuestro compromiso por atender las necesidades específicas de cada barrio, reforzando la limpieza y el cuidado de los espacios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Para ejecutar este Plan, el Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con PreZero y la empresa adjudicataria Lokímica, actúan para prevenir las plagas. Y para acciones complementarias de limpieza se destinan tres operarios para el barrido manual, una cuba de baldeo de 9 metros cúbicos con dos operarios, un operario de desbroce, un equipo pulpo y un recolector de carga trasera para retirada de enseres, así como equipos específicos para mantenimiento de papeleras, hidrolimpieza de jardines, mantenimiento de contenedores y limpieza de zonas verdes.