Cuatro millones para el mantenimiento de las pistas deportivas de Murcia

Con el objeto de garantizar el correcto mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas del municipio de Murcia, ofreciendo así espacios en óptimas condiciones para la práctica deportiva de todos los ciudadanos, la Junta de Gobierno extraordinaria celebrada el pasado 11 de agosto aprobó el expediente para la contratación de los ‘Servicios complementarios a la actividad deportiva’ en pistas de pádel y tenis, campos de fútbol y pabellones de pedanías mediante cuatro lotes.

El presupuesto base de licitación de este contrato para el primer año es de 3.947.688 euros, que podrá ser prorrogado anualmente por un período máximo de 4 años, asegurando así la continuidad y estabilidad en el mantenimiento de estas instalaciones, destacan fuentes municipales.

El objetivo principal de este contrato es que estos espacios para la práctica deportiva puedan ser utilizados en condiciones seguras y óptimas, tanto para entrenamientos y competiciones oficiales, como para las escuelas municipales y otros usos deportivos, garantizando así un entorno adecuado.

En total son 28 campos de fútbol, incluyendo un polideportivo; 11 pabellones; 6 instalaciones de pádel, tenis y pickleball; un campo de béisbol, y un campo de rugby ubicados en diferentes puntos del municipio.

Destacar que desde el Ayuntamiento de Murcia «se refuerza el compromiso con la promoción del deporte como una forma de vida saludable, y beneficiosa, desarrollando programas deportivos que benefician a más de 10.000 personas en toda la ciudad y sus pedanías».

Convenio UMU y Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia van a colaborar conjuntamente en la gestión y promoción de actividades en el Estadio de Atletismo Monte Romero, ubicado en el campus de Espinardo. Este convenio de colaboración, aprobado en la Junta de Gobierno extraordinaria del pasado día 11 de agosto, refuerza el compromiso del Consistorio con la promoción del deporte.

«Este acuerdo establece un marco de cooperación para optimizar la gestión económica y deportiva de la instalación, la única pista de atletismo del municipio, y fomentar la práctica deportiva entre la comunidad universitaria y el conjunto de la ciudadanía», según explica el Ayuntamiento en una nota de prensa.