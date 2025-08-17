Un problema vecinal con mucha miga

La Junta Municipal de Cobatillas ha trasladado oficialmente al Ayuntamiento de Murcia el malestar de los vecinos por las emisiones procedentes de la chimenea de una panificadora industrial situada en la pedanía murciana. Los residentes aseguran que el problema se prolonga desde hace años y que la intensidad de las emisiones les obliga a mantener cerradas las ventanas para evitar la entrada de hollín y olores. «Es insoportable el olor y el humo. Las ventanas tienen que estar cerradas o te asfixias», señala uno de los afectados.

La panificadora se encuentra a escasos metros de las viviendas, en una calle de uso residencial, lo que, según los vecinos, agrava la percepción del problema por la cercanía de las chimeneas y el trasiego de vehículos en horario nocturno.

Vecinos consultados explican que, pese a que Policía Local y Guardia Civil han acudido en distintas ocasiones al lugar, el foco de las emisiones sigue activo.

Uno de los residentes de la zona asegura que ha llamado en varias ocasiones a la Policía, pero que «no me han hecho ni puñetero caso. Vienen a mi casa antes que a la de ellos. Yo no quiero tener que recurrir a esto, pero es que es insoportable». Afirma que no es un problema personal contra nadie y que otros residentes también han presentado quejas por el humo.

El alcalde pedáneo, Francisco Fenoll, ya remitió un escrito a la consejería competente, sin que se haya podido solucionar la situación. La primera queja formal al Ayuntamiento quedó sin resolver después de que el establecimiento cambiara de inquilinos por traspaso, pero manteniendo la misma actividad.

En mayo de este año, los residentes presentaron una nueva queja formal a través de la Junta Municipal. Fenoll relata que la primera medida que se tomó fue «dar aviso a la panadería para que elevara la salida de humos por encima de las casas y evitar así que las emisiones llegaran a las viviendas cercanas y no tener que dar parte oficial».

Ante la falta de medidas correctoras por parte de la panificadora, la Junta remitió una queja por escrito al Servicio Técnico de Disciplina de Actividades e Instalaciones del Ayuntamiento de Murcia.

Según el escrito firmado el 18 de julio de 2025 por el presidente de la Junta, Fenoll Olivares, se «traslada el malestar de los vecinos motivado por la salida de humos instalada en la panadería industrial».

A las molestias por el humo, se suma el ruido nocturno en las viviendas colindantes. «A medianoche no solo hay humo, también hay ruido y portazos. A partir de las doce o la una de la madrugada empieza todo: el humo y el ruido de las máquinas y de las tablas de los palés, y así hasta otro día, las seis o siete de la mañana», relata un vecino. «El humo está por toda la casa. Tenemos todas las fachadas ahumadas y ennegrecidas».

Sobre la ubicación de la actividad, el testimonio es claro: «Esto es para tenerlo en un polígono, no en medio del pueblo. Si fuera una panadería normal, no habría problema, pero una panificadora así hace mucho ruido y cuando están apagando las máquinas llegan los vehículos para cargar el pan a las seis de la madrugada».

La indignación vecinal reclama una intervención urgente para garantizar unas condiciones de habitabilidad adecuadas, ya que durante la noche las ventanas de sus casas deben permanecer cerradas a cal y canto, problema que se agrava con las altas temperaturas del verano, pues es durante la noche cuando aprovechan para ventilar la casa y con la humareda es imposible.