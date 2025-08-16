Los vecinos del Malecón denuncian que el parking disuasorio es ilegal

La Asociación de Vecinos de El Malecón junto con la Asociación Huerta Viva denunciaron el pasado 30 de julio las obras de asfaltado y pintado del disuasorio que se ubica en el Soto del Malecón. Según cuentan los vecinos «estas obras no se ajustan a la legalidad puesto que esos terrenos están clasificados en el Plan General Urbano de Murcia como Zona Verde (VE), donde no se contempla el asfaltado ni la utilización como aparcamiento disuasorio».

Además, indican que ya se han presentado varias denuncias por distintas obras que se realizaron para mejorar este aparcamiento en el pasado, y añaden que «resulta lamentable tener que estar denunciando al Ayuntamiento de Murcia por el incumplimiento de su propia normativa. El Soto del Malecón es un espacio verde muy necesario ante la falta de estos espacios en la ciudad de Murcia y su utilización como aparcamiento disuasorio no está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que ese uso se puede considerar ilegal».

La normativa del Plan General, en el capítulo 7 de uso de espacios libres, artículo 3.7.1. de definición y usos pormenorizados, señala que «comprende los usos de esparcimiento y recreo al aire libre sobre espacios vegetados y ordenados al efecto. Comprende asimismo usos de relación peatonal y de circulación no motorizada, así como usos de protección ambiental a través de la creación de espacios libres», siendo, entre otros, los espacios libres públicos y zonas verdes «de titularidad pública, ajardinados o arbolados, o susceptibles de serlo, con función expresamente dotacional al servicio de la población que los visita, diseñados para encauzar diversas actividades que garantizan distintas posibilidades de esparcimiento».

Sobre las condiciones particulares de las zonas verdes (EV), el artículo 3.7.4. indica que «se adecuarán básicamente para la estancia y paseo de personas. Su acondicionamiento atenderá a razones estéticas, siendo sus elementos fundamentales el arbolado y los cultivos de flores». Para cualquier modificación del uso de estos espacios libres públicos, el artículo 3.7.7. señala que «el proceso de aprobación requerirá modificación del Plan General o del correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo, sujeta al procedimiento que regule la legislación urbanística», y «en cualquier caso la aprobación de tal clase de modificación requerirá la sustitución del espacio libre por otro de igual o superior dimensión en la misma área urbana con el fin de satisfacerlas necesidades del mismo conjunto de población».

Por todo esto la Asociación de Vecinos del Malecón solicita, entre otras iniciativas, en su denuncia que si las obras de asfaltado y el uso como aparcamiento disuasorio no se ajustan a lo establecido en la normativa, se obligue a su cierre como aparcamiento y a la eliminación de la superficie asfaltada.

El Ayuntamiento de Murcia responde que tiene la obligación de mantener en buen estado los espacios públicos comunes, con independencia de cualquier otra actuación que pueda impulsarse en ese mismo emplazamiento. Además, añade que esta denuncia coincide con la formulada días atrás por el Partido Socialista, «lo que pone de manifiesto la conexión directa entre Huerta Viva y dicha formación política».