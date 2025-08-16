‘Noches en Familia’ hace parada la próxima semana en barrios pedanías de Murcia

‘Noches en Familia' tiene programadas tres nuevas paradas en distintos barrios y pedanías de Murcia la próxima semana. Cada jornada, de participación libre y gratuita, incluye talleres de manualidades, plantaciones familiares de árboles y plantas, actividades medioambientales, concursos educativos y un espectáculo final para todos los públicos.

Las jornadas de 'Noches en familia' se desarrollarán en el Jardín de la Tirocosa, en Espinardo; la Plaza Pintor Pedro Flores, en El Carmen, y el Parque de La Paz, en El Palmar, donde las actuaciones se sucederán, de 20:30 a 22:00 horas, los próximos martes, miércoles y jueves.

La programación comienza cada día con el concurso ‘La huerta del saber', con premios florales, seguido de actividades de manualidades en familia como la creación de abanicos, juguetes reciclados, libretas artesanales, cuadernos botánicos o talleres sobre reciclaje y biodiversidad.

A partir de las 21:00 horas se celebra el espectáculo central de la noche, que incluye música, cuentacuentos, títeres, magia o teatro, dependiendo de la jornada.

"Nuestros parques se están llenando de familias durante las cálidas noches de este verano con estas alternativas gratuitas, divertidas y educativas para disfrutar del tiempo libre. Durante este verano, las familias pero, sobre todo, los niños, están siendo los protagonistas de estas actividades y, acompañados de sus padres o abuelos, descubren los beneficios de cuidar de nuestro medio ambiente y disfrutan de actuaciones musicales y espectáculos en directo", ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

La propuesta está recorriendo, durante los meses de julio y agosto, un total de 22 jardines y plazas de barrios y pedanías, con más de 150 actividades diseñadas para promover el ocio saludable, la cultura local y el respeto por el medio ambiente. Comenzó el 15 de julio y el próximo 28 de agosto será la última jornada.