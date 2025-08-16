Murcia se vuelca con las personas vulnerables con motivo de la alerta roja por calor del domingo

El municipio de Murcia se encuentra bajo aviso naranja hasta el lunes, cuando se esperan máximas de 45 grados y el Ayuntamiento ha organizado una serie de medidas para garantizar el bienestar de los colectivos con mayor vulnerabilidad en situación de exclusión residencial.

Este viernes el Ayuntamiento de Murcia ya ha activado el Plan de Emergencias en fase de preemergencia, con motivo del aviso naranja por altas temperaturas que estará activo entre la 13:00 y las 21:00 horas. Las temperaturas máximas se sitúan en los 43 grados, mientras que las mínimas están en 23.

Aunque la situación en la ciudad capitalina no mejorará en los próximos días. El aviso naranja se mantiene, por el momento, hasta el lunes, cuando se esperan máximas de 45 grados. Ya a partir del martes las máximas bajarán a los 38 grados y el viernes de la semana que viene se espera que desciendan hasta los 33.

Operativo

De manera excepcional, se garantiza la permanencia durante toda la jornada de aquellas personas vulnerables beneficiarias de recursos de alojamiento nocturno, sirviendo estos espacios de refugio climático.

Por su parte, el SEMAS (Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social), en coordinación con Policía Local y Protección Civil, realizará asimismo rutas por diferentes vías de Murcia para informar a las personas en situación de calle de los recursos habilitados para protegerse del calor, además de supervisar su estado de salud y ofrecer agua fría y gorras con un dispositivo especial de refuerzo.

Además, se va a habilitar como espacio municipal el Pabellón Cagigal durante la preemergencia, para que las personas que lo deseen puedan permanecer mientras que esté activa la alerta roja en horario de 12.30h a 21h, aclimatado con sillas, aire acondicionado y reparto de agua y otros víveres.

Igualmente, desde el Consistorio se está contactando con entidades sociales dedicadas a la atención de colectivos vulnerables en situación de calle (Fundación Jesús Abandonado, Cáritas, etc.) para complementar la intervención social y lograr la máxima eficacia.