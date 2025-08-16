El hallazgo de los restos de Salzillo, analizado al detalle en un libro

El informe histórico sobre el hallazgo de los restos mortales del escultor Francisco Salzillo se hará público en un libro que se publicará próximamente, según ha anunciado esta mañana Mercedes Bernabé, al frente de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Murcia.

La obra, coordinada por el investigador y cronista oficial de Murcia, Antonio Botías, se enmarca dentro del hermanamiento entre Murcia y la ciudad italiana de Santa Maria Capua Vetere, con el objetivo de estrechar los lazos históricos y culturales que unen a ambas localidades.

La presentación oficial del libro tendrá lugar en los próximos meses y contará con la participación de representantes institucionales de ambas ciudades, en un acto que servirá para reforzar el espíritu del hermanamiento y rendir homenaje al legado de Francisco Salzillo como puente cultural entre Murcia e Italia.

La edición está limitada a 200 ejemplares impresos a todo color, encuadernados en un formato especial que incluye reproducciones fieles del informe original y materiales complementarios que contextualizan el descubrimiento de los restos del escultor, así como su trascendencia simbólica.

La publicación reviste "un valor singular al recuperar un episodio apenas conocido, pero de gran carga simbólica en la historia del célebre escultor barroco", resalta el Consistorio murciano en un comunicado.

Respeto por el legado

El informe original documenta de manera precisa el hallazgo de los restos de Salzillo, y aporte un testimonio único que permite comprender la dimensión humana del artista y reafirmar su papel como figura clave del patrimonio murciano.

El texto también pone de relieve la profunda veneración que Murcia ha profesado hacia la figura de Salzillo, incluso décadas después de su muerte. La atención al detalle con la que se describieron y conservaron sus restos revela un respeto por su legado.

La edición, fruto de un trabajo de investigación, recopilación documental y edición gráfica y según ha explicado la concejala Mercedes Bernabé, "rescatar este informe y publicarlo hoy, es un acto de memoria colectiva que contribuye a preservar nuestra identidad cultural y proyectar la figura de Salzillo más allá de nuestras fronteras".