Los Bomberos de Murcia lloran a su compañero jubilado Juan Antonio Paredes, "leal, comprometido y valiente"

Los Bomberos de Murcia están de luto: ha fallecido Juan Antonio Paredes Gil, compañero jubilado al que coinciden en calificar de "leal, comprometido y valiente".

Sus pariente y compañeros le despidieron este sábado en el tanatorio Arco Iris de Murcia, donde también tuvo lugar la misa funeral.

En el velatorio del hombre, fallecido de cáncer, algunos de sus allegados cantaron 'Color Esperanza', de Diego Torres, mientras otros se emocionaban. "Saber que se puede / querer que se pueda / quitarse los miedos / sacarlos afuera", reza la canción.

L.O.

"Uno de los mejores"

Jorge Gómez, también bombero, apuntó sobre el difunto que era "uno de los mejores".

"De la promoción del año 88. La mía. Juan Antonio Paredes era un extraordinario bombero y mejor persona. Divertido, chispeante, alegre, generoso y un gran compañero", subrayó Gómez en la despedida a su amigo, el cual "formaba parte de esa extraña raza de personas con las que siempre podías contar".

"Leal, comprometido y valiente. Malos tiempos nos vienen cuando tipos como él nos faltan", reflexionó el bombero, para añadir que "todos le queríamos y lo vamos a echar mucho de menos".