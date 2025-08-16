Óbito
Los Bomberos de Murcia lloran a su compañero jubilado Juan Antonio Paredes, "leal, comprometido y valiente"
En el velatorio del hombre, fallecido de cáncer, algunos de sus allegados cantan 'Color Esperanza' mientras otros se emocionan
Los Bomberos de Murcia están de luto: ha fallecido Juan Antonio Paredes Gil, compañero jubilado al que coinciden en calificar de "leal, comprometido y valiente".
Sus pariente y compañeros le despidieron este sábado en el tanatorio Arco Iris de Murcia, donde también tuvo lugar la misa funeral.
En el velatorio del hombre, fallecido de cáncer, algunos de sus allegados cantaron 'Color Esperanza', de Diego Torres, mientras otros se emocionaban. "Saber que se puede / querer que se pueda / quitarse los miedos / sacarlos afuera", reza la canción.
"Uno de los mejores"
Jorge Gómez, también bombero, apuntó sobre el difunto que era "uno de los mejores".
"De la promoción del año 88. La mía. Juan Antonio Paredes era un extraordinario bombero y mejor persona. Divertido, chispeante, alegre, generoso y un gran compañero", subrayó Gómez en la despedida a su amigo, el cual "formaba parte de esa extraña raza de personas con las que siempre podías contar".
"Leal, comprometido y valiente. Malos tiempos nos vienen cuando tipos como él nos faltan", reflexionó el bombero, para añadir que "todos le queríamos y lo vamos a echar mucho de menos".
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Una playa en plena sierra a la orilla del Segura
- La piscina más grande de Europa está en Murcia, parece sacada del Caribe y tiene mas de 15.000 metros cuadrados
- Las cabañuelas predicen el tiempo de septiembre de 2025 a julio de 2026: «Habrá cambios significativos en el tiempo de un día para otro»
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento