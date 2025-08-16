Tiempo en Murcia
Activado el Plan de Emergencias en Murcia en fase de preemergencia
El aviso naranja se mantiene hasta el lunes, cuando se esperan máximas de 45 grados
El Ayuntamiento de Murcia ha activado el Plan de Emergencias Municipal en fase de preemergencia, con motivo del aviso naranja por altas temperaturas para este sábado 16 de agosto.
El aviso de la Agencia Estatal e Meteorología estará activo entre la 13:00 y las 21:00 horas y las temperaturas máximas se sitúan en los 43 grados, mientras que las mínimas están en 23.
Aunque la situación en la ciudad capitalina no mejorará en los próximos días. El aviso naranja se mantiene, por el momento, hasta el lunes, cuando se esperan máximas de 45 grados.
Ya a partir del martes las máximas bajarán a los 38 grados y el viernes de la semana que viene se espera que desciendan hasta los 33.
