Tres perros atemorizan a los vecinos de Los Garres y llegan a matar a varios animales

Los vecinos de Los Garres están seriamente preocupados con la situación de impunidad de un vecino y sus canes salvajes. Tres pastores belgas malinois pasean sin correa ni bozal provocando destrozos, y sembrando el miedo entre los vecinos cerca del carril de los Colaches.

Un anciano tuvo que ser auxiliado cuando estos perros se lanzaron a atacarle. La suerte y unos vecinos pudieron salvarle la vida.

Unos días después los mismos perros se colaron en una parcela privada y vallada y mataron a ‘mordiscos’ a un cerdo. En otra ocasión, también se fueron impunes los propietarios por los daños causados. Y los dueños de la parcela se quedaron con un agujero y sin cerdo.

Una de las vecinas, Carmen M. de Los Garres comenta que «la piel se te pone de gallina sólo al ver el video de los canes atacando al pobre cerdo. Imagínense, que esto le pudiese pasar a un niño».

Los altercados de mayor y menor importancia han seguido produciéndose hasta llegar a los oídos del alcalde sin que nadie pueda solucionar el problema.

El alcalde pedáneo, Antonio Ramírez, muestra su preocupación por un problema que de no solucionarse podría tener fatales consecuencias.

«A pesar de la denuncia , no se ha podido hacer nada al dueño de estos canes y siguen campando a sus anchas puesto que los perros los suelta sólo de vez en cuando y hay que pillarlo ‘in situ’. Es entonces cuando la cosa se complica, ya que tendríamos que tener una persona 24 horas pendiente de este asunto. De todas formas hemos informado a la policía».

Algunos vecinos rumorean que «esta semana fueron a la huerta y han tenido que retroceder el paso para evitar encontrarse con ellos. Tenemos miedo» .

Posibles soluciones

Respecto a las posibles alternativas, el alcalde pedáneo ha puntualizado que en otros casos ha tenido que intervenir un agente de paisano para solucionar este tipo de conflictos.

A juicio de Antonio Ramírez, «esta forma de actuar podría ser una maniobra del dueño de los perros para incomodar a los vecinos de la zona en este área y poder actuar como él desee».

En este sentido, ha declarado que ya ha contactado con la policía para poder realizar un seguimiento de este caso ya que «poco más», insiste «podemos hacer».

Sobre unos sucesos, que según aclaran algunos viandantes, cercanos podrían haberse evitado. Y están convencidos de que sino se toman acciones volverán a suceder