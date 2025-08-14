El río Segura estrena iluminación en su margen izquierdo en Murcia

La mota izquierda del río Segura renueva su iluminación con 410 lámparas que funcionan por medio de energía solar. Esta instalación afecta a 15 kilómetros de carril bici en los tramos comprendidos entre el Malecón y la Contraparada de 299 nuevas luminarias y, al recorrido entre La Fica y Llano de Brujas, de 111 unidades. Las nuevas luces, modelo Lyra 27 W, funcionan exclusivamente con energía solar gracias a paneles monocristalinos de 40 W, que cargan baterías de litio (LiFePO4) con autonomía de varios días en condiciones adversas de nubosidad. De esta manera, se elimina por completo la necesidad de conexión a la red eléctrica, evitando la realización de zanjas, el tendido de cables y el consumo energético tradicional.

Además, incorporan un sistema inteligente de gestión lumínica que les permite, por la noche, operar al 20% de intensidad para ahorrar energía. A su vez, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, cuentan con sensores PIR para detectar movimiento con un alcance de hasta 8 metros y elevar entonces su brillo al 100% durante 15 segundos. Gracias al uso de luz cálida (3.000 K), se minimiza la contaminación lumínica, protegiendo la biodiversidad del río, al tiempo que su diseño direccional evita que la luz se disperse hacia el cielo, cumpliendo con los estándares de eficiencia y cuidado ambiental.

Esta nueva instalación sustituye, en el tramo de 12 kilómetros entre la pasarela Manterola y la Contraparada, a la anterior instalación, que databa del año 2011 y que se encontraba fuera de servicio tras haber sufrido varios sabotajes. Así, la nueva tecnología no solo mejora la durabilidad y seguridad del sistema, sino que también reduce a cero el consumo eléctrico y las emisiones de dióxido de carbono con un mantenimiento muy reducido gracias a materiales resistentes como ABS y policarbonato. Por otro lado, los tres kilómetros restantes corresponden a la distancia entre La Fica y Llano de Brujas.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha explicado las ventajas que supone contar con estos nuevos elementos. "La margen izquierda del río Segura va a quedar completamente iluminada. Y esto tiene cuatro elementos beneficiosos: en primer lugar, económico, puesto que el consumo va a ser cero, al ser luminarias alimentadas a través de placas solares. En segundo lugar, ambiental, puesto que las emisiones de CO2 también van a ser cero. En tercer lugar, social, puesto que dará tranquilidad y seguridad a todos los usuarios de esta vía. Y, en último lugar, también tecnológico, ya que se han incorporado los últimos avances en esta materia, con sensores de presencia y de telegestión".

En cifras, cada luminaria ofrece un flujo luminoso de 3.840 lúmenes al 100% y 1.920 lúmenes al 50%, con un panel solar capaz de cargar la batería en un intervalo de tiempo de 4 a 6 horas de Sol y con una autonomía de entre 4 y 5 días sin necesidad de recarga solar directa. Por lo que el Consistorio ya planea extender esta solución hasta el límite municipal con Beniel.