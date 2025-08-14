Instalaciones
El Palacio de los Deportes de Murcia renueva su sala de musculación
Tendrá una inversión de más de 56.000 euros para mejorar su funcionalidad y estética
La sala de musculación del Palacio de los Deportes de Murcia mejora sus prestaciones con una inversión superior a los 56.000 euros para modernizar su espacio de 500 metros cuadrados. Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la reparación de elementos verticales afectados por humedades, la aplicación de una nueva pintura integral que renovará la imagen del recinto, y la sustitución del pavimento actual. En este último caso, se instalará un suelo técnico de loseta de PVC de 6 mm, junto con una zona específica para peso libre con suelo de caucho de 30 mm y perfilería adaptada.
Una de las mejoras más significativas será la puesta a punto de la maquinaria de fuerza ya existente. Esta será restaurada mediante lijado, repintado y la incorporación de un nuevo tapizado en tela vinílica monocolor, lo que permitirá alargar su vida útil y mejorar la experiencia de los usuarios. Asimismo, se procederá a la renovación de los rodapiés y la actualización completa de la instalación eléctrica, con el objetivo de aumentar la seguridad y la eficiencia energética del espacio.
Estas instalaciones fueron visitadas ayer por el concejal de Deportes del Consistorio, Miguel Ángel Noguera que confirmó que este proyecto se enmarca dentro del compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la modernización y el mantenimiento de sus instalaciones deportivas, fomentando la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.
