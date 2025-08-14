Un incendio provocado amenaza a una zona residencial de Murcia

Un incendio provocado amenazaba a una zona residencial de El Palmar, en Murcia, este jueves por la tarde, indican fuentes policiales y de Emergencias.

En concreto, el fuego, que obligó a movilizar al helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se localizaba en el carril de los Murcias, junto al Reguerón y la A-30. Los servicios de emergencias in situ decidieron cortar el acceso a la autovía, puesto que las pavesas estaban saltando al asfalto, con el consiguiente peligro que ello implicaba.

Además de los medios aéreos, al lugar se movilizaron cuatro vehículos, con 14 efectivos de los Bomberos de Murcia, indica un portavoz de este cuerpo.

Estos profesionales han acudido una decena de veces en lo que va de verano al mismo punto de El Palmar, un terreno lleno de vegetación y "uno de los puntos calientes" de estos meses estivales, explican fuentes del cuerpo.

Los incendios que se produjeron en el Puerto de la Cadena este miércoles fueron producto de la mano del hombre. Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo a desatarse tres fuegos de manera prácticamente simultánea. Ahora, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tratan de dar con el incendiario, para ponerlo a disposición de la Justicia.