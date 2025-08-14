El Centro de Formación de El Palmar tendrá una sala de bioconstrucción

Una nueva sala de especializada en conocimientos de bioconstrucción reforzará el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo (CFIE) de El Palmar. La bioconstrucción es la forma de edificar en la que se busca minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de las personas. Se basa en el uso de materiales naturales y técnicas respetuosas con el medio ambiente, como la orientación solar, la ventilación natural y el aislamiento térmico. Este espacio tendrá 279 metros cuadrados y será energéticamente autosuficiente, además de ampliar la capacidad formativa del centro y posicionarlo como referente en la enseñanza de técnicas de construcción e instalaciones sostenibles.

El edificio se estructura en tres zonas diferenciadas: un aula de usos múltiples de 75.90 metros cuadrados de superficie útil, una zona funcional de 54.10 metros cuadrados que incluye aseos y cuartos técnicos, y un porche cubierto de 125.68 metros cuadrados que conecta y protege ambos espacios. La cubierta ha sido diseñada para facilitar la captación solar y la futura instalación de placas fotovoltaicas, al tiempo que se ha planificado un entorno exterior confortable y accesible durante todo el año.

Las instalaciones del edificio han sido concebidas para lograr la autosuficiencia energética e hídrica. La electricidad se generará mediante paneles solares fotovoltaicos con acumuladores, garantizando el suministro eléctrico del inmueble sin depender de la red general. El sistema de climatización combinará aerotermia con suelo radiante y enfriadores de expansión directa, reforzando las estrategias bioclimáticas implementadas en el diseño. Además, se recogerán y reciclarán aguas pluviales y grises mediante un sistema de filtros vegetales, destinado al riego de la vegetación integrada en el proyecto. El agua caliente sanitaria se obtendrá mediante captadores solares.