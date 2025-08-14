La Catedral de Murcia recuperará todo el esplendor del sepulcro de Alfonso X

El sepulcro de Alfonso X El Sabio volverá a lucir como nuevo en el altar mayor de la Catedral de Santa María de Murcia, tras acabar los trabajos para su rehabilitación que tienen un plazo de ejecución de dos meses aproximadamente y cuentan con un presupuesto de 43.000 euros. La restauración supondrá una reparación del daño provocado por la humedad capilar y el paso del tiempo, y se ejecutará siguiendo los más estrictos criterios de conservación, reversibilidad y respeto por los materiales históricos.

Además del tratamiento directo sobre la urna, se intervendrá también en los elementos escultóricos que la componen: el arco triunfal, los maceros y las lápidas conmemorativas, aplicando técnicas de limpieza, consolidación, reintegración y tratamiento de sales, con el mínimo impacto posible y la máxima fidelidad al original. Todo el proceso estará dirigido por profesionales especializados con solvencia acreditada en restauración patrimonial, bajo la supervisión municipal y la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma.

El proyecto, elaborado por la Oficina Municipal de Arqueología, plantea una restauración que incluye la limpieza, consolidación y reintegración de materiales originales, así como el tratamiento de sales solubles y patologías estructurales. Se emplearán técnicas y materiales de última generación, con el objetivo de asegurar la reversibilidad, estabilidad y durabilidad de la intervención.

La urna en la que descansan las entrañas de Alfonso X en la Catedral de Murcia. / A.M.

Esta iniciativa surge de un convenio de colaboración entre el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca, que fue aprobado en la Junta de Gobierno Extraordinaria del lunes 11 de agosto. Durante la firma, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha destacado que: "este es un momento en el que vamos a devolver una forma de justicia histórica, en compensación por todo lo que el Rey Sabio hizo por Murcia. Vamos a recuperar parte de la esencia y de la identidad de esta ciudad, rindiendo homenaje a nuestro pasado para construir nuestro futuro".

El Ayuntamiento contempla la organización de visitas guiadas durante la ejecución de los trabajos, así como la realización de un reportaje documental gráfico y planimétrico para acercar el patrimonio a la ciudadanía.

La rúbrica de este acuerdo refleja el compromiso del Consistorio con la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y artístico de la ciudad, que se suma a otras actuaciones previstas durante el año conmemorativo, y representa un acto de justicia histórica con uno de los personajes más vinculados al desarrollo de la Murcia medieval: Alfonso X El Sabio, quien concedió fueros, consolidó el Concejo y favoreció la integración cultural y jurídica de la ciudad en el Reino de Castilla. Mediante este mismo, el Obispado autoriza el acceso y disposición del sepulcro al Ayuntamiento de Murcia, quien asume íntegramente la financiación y ejecución del proyecto.