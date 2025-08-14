Beniel y El Raal recuperan un meandro del río Segura

El río Segura reincorpora un meandro a su paso por El Raal y Beniel como parte de las actuaciones del proyecto Murcia Río. En los trabajos de recuperación de este año se ha utilizado la solarización como medida pionera en los 250 metros de orilla del Segura restaurados, sustituyendo a los desbroces con herbicidas con el objetivo de erradicar la caña asiática y plantar en su lugar ejemplares de bosque de ribera. Para ello en primavera se colocó una lámina gruesa de polietileno, un plástico negro reutilizable que está cubriendo durante estos meses la orilla del río para acabar con las raíces de la caña gracias a las condiciones de anoxia, oscuridad y altas temperaturas que aporta esta técnica de solarización.

La previsión es retirar el plástico tras el verano, que será reutilizado además en otras zonas, y en este tramo ya limpio de rizoma de la caña (tallo subterráneo) se procederá a plantar especies autóctonas como el álamo, el taray, y el baladre para crear un nuevo bosque de ribera.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el de Beniel, junto con Anse ha permitido recuperar en los últimos años cerca de 800 metros de orillas de la mota del río (300 m en Beniel y 500 m en Murcia) a los que se suman los 300 metros de este año. El concejal de Medio Ambiente del Consistorio murciano, Antonio Navarro, la alcaldesa de Beniel, Carmen Morales, y el presidente de Anse, Salvador Navarro, han visitado esta mañana el tramo del río recuperado. Navarro ha señalado que "gracias a las diferentes intervenciones para la restauración del río Segura en este tramo se ha incrementado de forma notable el uso y disfrute de los ciudadanos, además de suponer un aumento de los valores ambientales del mismo".

Asimismo, ha añadido que "gracias a las diferentes actuaciones de custodia del territorio son más de 4.000 los ejemplares y 800 metros de orillas que se han plantado desde 2018 en el meandro del Río Segura entre la pedanía murciana de El Raal y Beniel, y que han restaurado los bosques de ribera con múltiples beneficios como la reducción de gases efecto invernadero, la reducción de la temperatura ambiental, la depuración del agua y el uso social de todo el entorno del margen del río Segura para los vecinos de la zona".