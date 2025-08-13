Una nueva sala de bioconstrucción reforzará el centro de formación de El Palmar

Una nueva sala de especializada en conocimientos de bioconstrucción reforzará el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo (CFIE) de El Palmar. La bioconstrucción es la forma de edificar en la que se busca minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de las personas. Se basa en el uso de materiales naturales y técnicas respetuosas con el medio ambiente, como la orientación solar, la ventilación natural y el aislamiento térmico. Este espacio tendrá 279 metros cuadrados y será energéticamente autosuficiente, además de ampliar la capacidad formativa del centro y posicionarlo como referente en la enseñanza de técnicas de construcción e instalaciones sostenibles.

El edificio se estructura en tres zonas diferenciadas: un aula de usos múltiples de 75.90 metros cuadrados de superficie útil, una zona funcional de 54.10 metros cuadrados que incluye aseos y cuartos técnicos, y un porche cubierto de 125.68 metros cuadrados que conecta y protege ambos espacios. La cubierta ha sido diseñada para facilitar la captación solar y la futura instalación de placas fotovoltaicas, al tiempo que se ha planificado un entorno exterior confortable y accesible durante todo el año.

Las instalaciones del edificio han sido concebidas para lograr la autosuficiencia energética e hídrica. La electricidad se generará mediante paneles solares fotovoltaicos con acumuladores, garantizando el suministro eléctrico del inmueble sin depender de la red general. El sistema de climatización combinará aerotermia con suelo radiante y enfriadores de expansión directa, reforzando las estrategias bioclimáticas implementadas en el diseño. Además, se recogerán y reciclarán aguas pluviales y grises mediante un sistema de filtros vegetales, destinado al riego de la vegetación integrada en el proyecto. El agua caliente sanitaria se obtendrá mediante captadores solares.

La concejala Mercedes Bernabé ha subrayado que "este nuevo edificio no solo es un modelo de sostenibilidad y eficiencia energética, sino también una herramienta formativa de gran valor, ya que permitirá a los alumnos del Servicio de Empleo formarse en técnicas de construcción pioneras que serán claves en el mercado laboral del presente y del futuro". La edil ha añadido que "apostamos por una formación conectada con la realidad y con las necesidades de transformación ecológica de nuestro entorno. Este centro será un ejemplo de cómo construir de manera responsable y con visión de futuro".