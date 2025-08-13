El Centro Cultural de Monteagudo acogerá una sala de estudios 24 horas

El Centro Cultural de Monteagudo, que ya acogía una sala de estudios, será reformado para hacer independiente este espacio del resto del edificio. La nueva sala de estudios estará disponible todos los días y todas las horas de la semana, en puesto del actual horario, también contará con conexión wifi y tomas de corriente estándar y estabilizadas. Para acceder a ellas se debe tener 16 años o más y disponer de la tarjeta de acceso a la Red Municipal de Salas de Estudio de Murcia (RMSEM), que es gratuita y muy fácil de obtener: basta con rellenar el formulario disponible en la web https://salasestudio.rmbm.org/.

Para garantizar el acceso único a la sala se va a una construir una rampa de acceso y escaleras. El interior también será completamente rediseñado, incluyendo vestíbulo, aseos, cuarto de limpieza y la sala de estudio principal. Se utilizarán materiales fonoabsorbentes, cerramientos térmicos y sistemas de climatización con recuperación de calor para garantizar un espacio confortable y eficiente.

La futura sala de estudio 24 horas, que cuenta con una inversión de más de 218.000 euros, se localizará en la avenida Príncipe de Asturias en una superficie de 184,81 m² para albergar cerca de 70 puestos. La intervención forma parte de la estrategia impulsada por la Concejalía de Educación para ampliar y descentralizar los espacios públicos dedicados al estudio, especialmente en pedanías. La edil Belén López ha destacado que será un espacio 24 horas accesible mediante un sistema de cerradura electrónica, como ya ocurre en otras salas del municipio.

Esta nueva sala se integra en la Red Municipal de Salas de Estudio de Murcia (RMSEM) que forma parte de los servicios que ofrece la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM) y está pensada para proporcionar un entorno óptimo para el estudio, tanto en actividades académicas regladas como no regladas. Estos espacios están diseñados para garantizar la comodidad, el silencio y la concentración que necesitan las personas usuarias, convirtiéndose además en un recurso municipal que facilita la conciliación de la vida laboral, familiar y educativa.