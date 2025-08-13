El Ayuntamiento de Murcia subvenciona con 156.000 euros proyectos de ONG
Se han presentado dos proyectos en ayuda humanitaria, diez en cooperación al desarrollo y seis en educación y sensibilización
L.O.
El Ayuntamiento de Murcia ofrece una ayuda de 156.000 euros para el desarrollo de 18 proyectos presentados por entidades sin ánimo de lucro. En la línea de ayuda humanitaria, dotada con 32.000 euros, la Asociación Proyecto Educativo Palliri propone una intervención centrada en garantizar la alimentación y la salud de menores en situación de riesgo en El Alto, Bolivia, mientras que Cáritas Diócesis de Cartagena plantea un proyecto para facilitar el acceso a atención sanitaria en Gaza mediante una unidad médica móvil.
Los proyectos de cooperación al desarrollo, que contarán con 100.000 euros de financiación, incluyen acciones como la intervención oftalmológica de Azul en Acción en Senegal, los huertos escolares de Fundación Cepaim en Louga, el programa de educación inclusiva en Bolivia de la Asociación Palliri, y el apoyo nutricional y pedagógico de COVIDE-AMVE en Venezuela. También destacan la propuesta de Murcia Acoge para la organización comunitaria ante desastres en Perú y la iniciativa de SED para impulsar la resiliencia alimentaria con mujeres migrantes en Bolivia.
Manos Unidas, por su parte, trabaja en la seguridad alimentaria de zonas rurales en República Dominicana. UNICEF actúa en las escuelas de Lima Norte con proyectos de agua y saneamiento y otras entidades como CONI y Fundación Mainel centran sus esfuerzos en Guatemala y El Salvador, respectivamente, fortaleciendo redes locales de cooperación y promoviendo la acción climática en escuelas.
Por último, la línea de educación y sensibilización, con una dotación de 24.000 euros, está orientada a despertar conciencias desde el entorno más cercano. Azul en Acción promueve la Red Internacional de Colegios Solidarios y la Liga Española de la Cultura Popular lanza su ciclo ‘Ecos del Sur Global'. Cruz Roja apuesta por una ciudadanía global comprometida con la diplomacia humanitaria, Manos Unidas utiliza la magia como vehículo para educar en valores sostenibles y la Asociación CONI acerca la realidad de las poblaciones rurales de Guatemala a las aulas murcianas.
