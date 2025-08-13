El Ayuntamiento mantiene que recuperará parte del cauce de la acequia Almohájar en el Parque Metropolitano Oeste

La acequia Almohájar recuperará su caudal y el tramo que pasa por el futuro Parque Metropolitano Oeste será visible para todo el mundo. El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado que el proyecto de construcción del Parque Metropolitano Oeste "incluirá la recuperación de la acequia Almohájar". Así han respondido a las declaraciones del presidente de Huermur, Sergio Pacheco, que ha denunciado que el proyecto contempla que "el cauce permanecerá oculto bajo una tubería de hormigón, mientras que en superficie se instalará una fuente de recirculación artificial".

Esto se debe a que en el informe del proyecto de construcción del Parque, se indica que "en el tramo de la acequia Almohájar dentro del ámbito de actuación, actualmente entubado y soterrado, se proyecta su recreación mediante la ejecución de un tramo abierto a modo de fuente-canal que recupere la imagen del cauce original de la acequia, con un caudal constante alimentado mediante un mecanismo de recirculación de agua. La acequia real mantendrá su funcionalidad normal entubada bajo esta fuente-canal".

El Consistorio afirma que "va a recuperar y poner en valor el tramo que discurre dentro del ámbito de actuación y que hoy se encuentra entubado y soterrado". El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, asegura que desde el Ayuntamiento quieren "que los murcianos vuelvan a ver, a disfrutar y a conocer nuestras acequias". Para esto, añaden van a hacer que "su agua fluya nuevamente y de continuo convirtiéndola en un eje vertebrador y elemento ornamental del nuevo espacio verde", según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Cabe recordar que, durante el anuncio de la salida a licitación del proyecto el alcalde de Murcia, José Ballesta, afirmó que "se va a descimbrar la acequia de Almohájar que pasa por esa zona, de modo que se va de nuevo a abrir". Además, según se informó, "volverá a fluir con un caudal constante supervisado para garantizar su pureza y continuidad".

Desde Huermur sostienen, sin embargo, que el proyecto indica que "el cauce permanecerá oculto bajo una tubería de hormigón, mientras que en superficie se instalará una fuente de recirculación artificial, similar a los falsos ríos de escayola que se colocan en los belenes navideños". La asociación considera "vergonzoso que se venda a la ciudadanía que se va a recuperar la acequia cuando, en realidad, se está consolidando un entubamiento innecesario con un decorado de agua".

El Ayuntamiento responde que "es una pena que las asociaciones que dicen apoyar la recuperación del patrimonio, en vez de apoyar la recuperación de nuestra huerta, hablen sobre las actuaciones sin conocerlas, lo que denota más una orientación política o partidista que un interés real por la conservación de la huerta".

El trazado original de este cauce, que servía para regar la zona del Cuartel de Artillería, quedó interrumpido en su día por la construcción de la autovía A-30 y había perdido su función en el último tramo, de forma similar a lo ocurrido con la acequia Belchí en el Malecón, han indicado. De esta manera, "se recupera una acequia que estaba entubada, abandonada y en desuso y también nuestras acequias y nuestro sistema tradicional de riego como elemento central de nuestras nuevas infraestructuras verdes urbanas", concluye Guillén.