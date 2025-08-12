Un nuevo sistema de riego en Murcia ahorra hasta un 40% de agua

Los parques y jardines del municipio estrenan un nuevo sistema de riego que consigue reducir el consumo de agua hasta en un 40% y adaptar los tiempos de riego a las necesidades específicas de cada especie, además de evitar riegos innecesarios, detecta fugas o averías en tiempo real y facilita una intervención rápida cuando es necesario. Para conseguirlo, el Ayuntamiento de Murcia ha apostado por la implantación e incorporación de tecnologías de última generación, combinando herramientas como la plataforma MiMurcia, con sensores y con reglas de riego personalizables, y sistemas IRRIDEA, capaces de generar alertas inmediatas y operar con múltiples protocolos abiertos, gestionables desde smartphones o tabletas.

También emplea Internet para la interconexión de elementos y 'dataloggers', un dispositivo electrónico que registra datos sobre una o más variables, como temperatura, humedad, presión, etc., durante un período de tiempo. Esta herramienta se utiliza para la monitorización en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones técnicas basadas en datos precisos. Esta tecnología cuenta con más de 200 dispositivos instalados y cuatro estaciones meteorológicas, que dan cobertura a más de 2.000 sectores de riego y supone la optimización y telegestión de más de 20.000 sistemas de aspersión.

"Este sistema se basa en la instalación de tecnología de telecontrol y sensores de humedad, integrados en una red de automatismos que permiten ajustar el riego de forma automática y precisa, en función de las condiciones climáticas, tipo de vegetación y humedad del suelo", explicó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Desde la implantación del sistema, se ha logrado reducir el consumo de agua hasta en un 40% en estas zonas, ahorrar en mantenimiento y adaptar los tiempos de riego a las necesidades específicas de cada especie y estación del año. Así, este sistema ya está instalado y permite controlar el riego en jardines como El Malecón, Floridablanca, Parque de Fofó, Jardín del Lago, La Seda, Tres Copas, Constitución, Rueda de La Ñora, Diez de Revenga, Primo de Rivera, Avenida Juan Carlos I, Avenida Juan de Borbón, Pérgola de La Merced, Jardín de La Pólvora, Senda Verde de Puxmarina o Nudo Ciudad de Almería, entre otros. «La experiencia positiva en su funcionamiento está impulsando la expansión de este modelo ‘smart’ al resto del municipio, en línea con el compromiso del Ayuntamiento por una Murcia más verde, más tecnológica y comprometida con el futuro», comentó el edil Guillén.