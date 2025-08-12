Murcia registra más de 20 nuevas especies de aves en la zona sur

El censo de aves realizado por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) en el entorno de Conexión Sur de la ciudad en mayo registró un total de 48 especies de aves y 666 individuos, lo que representa un incremento significativo respecto al censo de otoño de 2024, cuando se contabilizaron 25 especies.

Este estudio se dividía en tres zonas: el tramo central, entre la calle Paloma y la calle Torre de Romo, ha registrado 18 especies y 118 aves; el tramo que va desde la calle Torre de Romo hasta la Senda de Los Garres ha aportado también cifras destacables, con 27 especies y 185 individuos, beneficiado por la cercanía a jardines como el de la Cantante Mari Trini y las zonas de huerta adyacentes a Ronda Sur. Los gorriones, las palomas y los mirlos son los ejemplares más contabilizados.

El entorno de Parque Metropolitano Oeste en Barriomar, junto al río Segura, ha sido el que mayor diversidad y abundancia ha concentrado, con 47 especies y 363 ejemplares, gracias a la proximidad del cauce fluvial y la presencia de huertas, arbolado y vegetación. Esta actuación se enmarca dentro del proyecto LIFE GreenMe 5, cofinanciado por la Comisión Europea, y forma parte de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Murcia desde su adhesión en 2021 al Green City Accord, un acuerdo europeo que busca mejorar la calidad del aire, el agua, la biodiversidad urbana y los espacios verdes. La próxima convocatoria tendrá lugar en octubre, como parte de las acciones de sensibilización del proyecto LIFE GreenMe 5.

Durante el mes de mayo también se celebró una actividad de avistamiento de aves en familia en el Jardín de Floridablanca, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con ANSE, en la que participaron numerosos vecinos, especialmente familias con niños. Esta jornada buscó acercar la biodiversidad local a la ciudadanía y fomentar la educación ambiental desde edades tempranas.

La concejala Mercedes Bernabé resaltó que "estos resultados confirman el gran valor ecológico del entorno de Conexión Sur y refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la naturaleza urbana y la biodiversidad, especialmente en el proceso de transformación que supone la integración de las vías del tren y su entorno" y señaló que "el número de especies avícolas en espacios urbanos está directamente relacionado con la calidad de vida de sus habitantes".