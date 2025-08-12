Este es el horario de las plazas de abastos de Murcia en agosto y el fin de semana de la Asunción

Las plazas de abastos de Murcia han modificado su calendario este mes de agosto, incluido el fin de semana de la festividad Virgen de la Asunción, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, este sábado, 16 de agosto, la plaza de abastos que permanecerá abierta es la de Cabezo de Torres.

Otras plazas que cierran desde el lunes 11 de agosto son las de Espinardo, que abrirá el lunes 18, y la de El Carmen, que retomará su actividad el 25 de agosto.

Respecto a la plaza de Saavedra Fajardo, abre de lunes a viernes y permanecerá cerrada todos los sábados del mes de agosto.

En el resto de plazas de abastos --La Alberca, Verónicas y Vistabella--, el único cierre previsto es el sábado 16.