La Feria de Murcia se silencia para que las personas autistas puedan acceder a las atracciones

Cada vez se conocen más detalles de la Feria de este año, uno de ellos llegará el día 10 de septiembre en el que el recinto ferial será más accesible para personas con trastorno del espectro autista (TEA) y con otras sensibilidades, ya que las atracciones prescindirán de la música y otros sonidos fuertes que las acompañan. La Fica acogerá desde el día 4 hasta el 16 de septiembre, más de 200 instalaciones, entre atracciones, puestos de artesanía y espacios gastronómicos.

De esta forma, los 40.000 metros cuadrados que conforman esta zona se preparan para acoger un año más a miles de visitantes. Así, este año la Feria de Murcia contará con un total de 60 instalaciones recreativas, de las que destacan como novedad una experiencia inmersiva con láser para los niños, donde se generan batallas entre los participantes, y la atracción Aladino, la cárcel, de unos 20 metros de silueta giratoria.

Además, la jornada del 4, con motivo de la inauguración de la Feria, se ofertará un 2x1 en las atracciones junto a un novedoso pasacalles con motivos del mar, y el tradicional castillo de fuegos. También habrá descuentos el día 9 con descuento del 50% en los tiques para los niños durante todo el día, y para los adultos desde las 18 horas hasta el cierre por el Día del Niño en estos festejos.

Esta mañana, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha participado en el sorteo al que han asistido los feriantes interesados, y en donde se ha determinado qué lugar ocupará cada atracción además de presentar las novedades de este año. El edil de Cultura ha destacado que "todos los puestos cuentan con las medidas de seguridad necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas, además, en la zona se desplegarán efectivos de Policía Local, Protección Civil y Bomberos para disfrutar de unas fiestas seguras desde el día 4 y hasta el 16 de septiembre que estará abierta la feria".