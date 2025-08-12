Festejos
El amor se ilumina el entrar en Murcia
Una pareja anuncia su enlace en el corazón que adorna la plaza de La Opinión
Los 'candados del amor' del Puente Viejo de Murcia se han quedado obsoletos. Y el nuevo protagonista es mucho más acertado. El corazón que por las noches ilumina la rotonda de La Opinión, una de las entradas a la ciudad de Murcia, luce desde este lunes una declaración de amor.
Los enamorrados han elegido la escultura '12 siglos con corazón', compuesta por 1.200 pequeños corazones -en conmemoración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad-, que instalaron los operarios de Parques y Jardines de Murcia en abril, junto a algunas de las esculturas de cáctus que antes decoraban la plaza y un cartel que reza 'Murcia en Primavera' -que antes se ubicaba en Plaza Europa-.
Pablo y Sandra, una pareja murciana, ha decidido anunciar su matrimonio -que se celebrará este mismo fin de semana, según ha podido saber esta Redacción- de una forma muy peculiar: 'estampando' sus nombres en el corazón que adorna una de las entradas a la ciudad: la rotonda de La Opinión.
La pareja ha encontrado un 'sucedáneo' a los 'candados del amor' que, desde el verano de 2011, adornaban el Puente de los Peligros, conocido como el Puente Viejo, que en 2016 se 'liberó' de todas las señales amorosas que durante media década lo adornaron.
El Ayuntamiento de Murcia dudó sobre si poner fin a esta tradición, que surgió a raíz del libro de Federico Moccia, Ho voglia di te (Tengo ganas de ti, en castellano), pero las quejas vecinales terminaron por poner fin a esta costumbre.
Aún asi, los enamorados en Murcia encuentran formas de 'materializar' su amor.
