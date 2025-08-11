Este es el nuevo cartel de la Feria de Murcia: conoce todos los detalles

El cartel de la Feria de Murcia de este año recoge elementos tan icónicos de la capital como la Catedral o la Huerta. Además, incluye atractivos clásicos que forman parte de las atracciones de la Feria, como la noria o el carrusel de caballitos. Su autor es el pintor murciano Esteban Linares que explica todos los detalles de su obra, en la que sobresale una guirnalda de triángulos de colores que dibujan los números del 1200 aniversario de la ciudad, luego más abajo se encuentra la ciudad propiamente dicha, en la que "la Catedral es el elemento más iconográfico del paisaje urbano" y edificios que forman parte del 'skyline' de Murcia.

Por otro lado, se encuentra "la noria y los caballitos, aunque mis nietas me dicen que parecen patitos", confiesa. Por último, en primer plano, se encuentra la Huerta representada por medio de una barraca. Sobre el desarrollo de la obra comenta que a pesar de que podría parecer un cartel fácil de diseñar, "le ha dado mucha guerra" y dedicado mucho tiempo, ya que es muy perfeccionista.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, destacó en esta presentación del cartel "el dominio de los tonos azules que representan el cielo de Murcia en el mes de septiembre. Un cartel que, en su conjunto, logra transmitir la identidad, la celebración, la tradición y los valores claves de la feria de Murcia, celebrando el espíritu de toda una ciudad". Además, señaló la trayectoria del artista del que dice que empezó su trayectoria en una exposición en la antigua sala de Santa Isabel hace ya más de 40 años. Por su parte, el concejal Diego Avilés señaló que "nadie como nuestros pintores conocen aquellos elementos icónicos identitarios de nuestra feria".

La Feria de Murcia 2025 se extenderá desde el 4 hasta el martes 16 de septiembre, cuando se celebrará la tradicional Romería de retorno de la Virgen de la Fuensanta a su Santuario, poniendo el broche de oro a dos semanas de celebración, fervor y encuentro ciudadano.