Los jóvenes atendidos en la Asesoría Psicosocial se duplican

La salud emocional es un pilar imprescindible en el desarrollo personal de los jóvenes, por ello cuidarla, fortalecerla y acompañarla con profesionalidad, cercanía y empatía es una tarea que exige compromiso institucional, escucha activa y recursos humanos preparados. En esta línea, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, ha duplicado el número de jóvenes atendidos en la Asesoría Psicosocial durante el primer semestre de 2025 con un total de 120 jóvenes.

Este incremento en las cifras de atención responde a la implantación de una segunda psicóloga en este servicio desde el pasado mes de febrero, lo que ha mejorado notablemente la difusión y el acceso por parte de la juventud murciana y ha permitido llegar más allá, no solo en la atención personalizada y presencial, sino también en la ampliación de talleres y charlas.

Predominio de mujeres

Del total de usuarios atendidos en 2025, el 70% de ellos son mujeres, mientras que el 30% son hombres. Estos números refuerzan la tendencia femenina del año anterior, donde ya se observaba una mayoría en la asistencia de mujeres.

En cuanto a la franja de edad, el perfil más habitual sigue siendo, al igual que en 2024, el de jóvenes de entre 12 y 17 años, etapa clave para el desarrollo emocional, la identidad personal y la socialización. Además, la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, ha recordado que «a finales de 2023 se amplió el rango de edad a los 12 años, que anteriormente era a los 16, puesto que entendimos que una atención temprana es vital para abordar los temas emocionales y evitar problemas de mayor profundidad en el futuro».

Aumento en las consultas

En ambos semestres, el motivo principal de consulta ha sido el conflicto en las relaciones familiares, seguido de la ansiedad, la gestión emocional y las dificultades sociales y de pareja. Durante el primer semestre de 2025, los motivos de consulta más frecuentes entre los jóvenes que acudieron estuvieron relacionados, con el ámbito familiar y emocional. También destacaron problemas con la autoestima e imagen corporal.