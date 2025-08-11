Un espectáculo de luz, música y agua, uno de los grandes atractivos del Parque Metropolitano Oeste
Esta exhibición se ubicará en la fuente más grande de este espacio junto a la chimenea de La Molinera
El Parque Metropolitano contará con la rehabilitación de la antigua chimenea de 'La Molinera', que se va a iluminar y se va a convertir en uno de los sitios centrales del parque, frente a ella estará una de las ocho fuentes instaladas, que será la más grande y albergará un espectáculo de luz, música y agua. "Este será uno de los grandes atractivos del parque con iluminación inteligente, telegestionada LED y señalización interactiva con códigos NaviLens, además de puntos de recarga para bicicletas, patinetes y con sistemas de Wi-Fi, cámaras de seguridad y video-sensores", ha señalado el concejal José Guillén.
La Junta de Gobierno Extraordinaria del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la salida a concurso público mediante procedimiento abierto de la ejecución del Parque Metropolitano Oeste. La obra tendrá un presupuesto base de más de seis millones, un plazo de ejecución de 12 meses desde el inicio de las obras, además de un plazo de presentación de ofertas de dos meses a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y la Plataforma de Contratación del Sector Público, que según el alcalde, José Ballesta, le han asegurado que "hoy mismo estarán estos documentos en esta plataforma". Este espacio será "el gran pulmón verde" de la ciudad de Murcia, así lo ha definido el edil José Guillén, que ha anunciado que este proyecto completa Murcia Río y "va a vertebrar la ciudad de Norte a Sur y de Este a Oeste".
El presupuesto está dividido en dos lotes, el primero de ellos por valor de 5.2 millones de euros destinado a la obra en sí, mientras que el segundo lote incluye exclusivamente a los juegos infantiles. "Por su especificidad, los juegos infantiles se han separado en un lote para que tengan también su propio código de calidades, de novedades, de diseño, etc. Mientras que el lote 1 es el clásico, es el clásico de la construcción de cualquier obra", ha destacado Ballesta, que asegura que la zona de equipamiento infantil será "la más avanzada de todo el municipio". En esta zona habrá un mirador panorámico y juegos inclusivos adaptados para todas las edades y capacidades.
Entre los elementos que se incluyen en esta área destacan el gran bosque de Ribera con casi 40.000 especies de gran porte. También se va a descimbrar la acequia Almohajar para su recuperación y la de los azarbes ubicados en esa zona para volver a hacer del agua el elemento central. Para la consecución de este objetivo y mejorar el uso de este recurso, se van a instalar ocho fuentes ornamentales y paisajísticas y un lago naturalizado de casi 1.000 metros cuadrados.
Además, habrá 6.500 m²de jardines de lluvia, con sistemas urbanos de drenaje sostenibles, basados en la naturaleza que van a permitir que también se convierta en una infraestructura de apoyo ante las grandes precipitaciones. Asimismo, el parque incluye un auditorio propio al aire libre para el desarrollo de actividades de todo tipo.
Un nuevo aparcamiento en Nonduermas suplirá las plazas de estacionamiento eliminadas por el Parque Metropolitano
Se está estudiando la posibilidad de desarrollar un nuevo aparcamiento disuasorio, en suelo municipal, hacia la localidad de Nonduermas, que de solución a las plazas de estacionamiento que se eliminan con la construcción del Parque Metropolitano Oeste en Barriomar, además de dar servicio a los vecinos de esta localidad.
Desde el Ayuntamiento de Murcia apuntan que con la puesta en marcha de los aparcamientos ya anunciados en Hacienda, Ronda Sur y Abenarabi, se recuperan más de 1.600 plazas y se marcan como objetivo llegar a una cantidad superior a 2.000 estacionamientos para vehículos. El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha anunciado que el Consistorio tiene un plan de aparcamientos disuasorios, para su recuperación y reordenación en la malla urbana que permita generar aparcamientos para residentes, "también para los usuarios que vienen a la ciudad y, por lo tanto, da una respuesta fundamental en ese sentido a este aparcamiento".
Además, Muñoz ha recordado el refuerzo del equipo de Gobierno actual en las unidades de transporte público. "La línea 44, la línea 91, la línea 26, la línea 30 y 31 han visto reforzadas las unidades de actuación para ofrecer una alternativa con el transporte público en el sentido de que el vehículo se deje para utilizar en este sentido el transporte público. El crecimiento en la línea 44 ha sido más de un 38% en cuanto a la oferta y también en cuanto a la demanda, lo que ha supuesto menos coches que vienen a la ciudad", ha señalado. Por último, ha indicado que con la llegada de los nuevos vehículos seminuevos se de un impulso definitivo a este modelo de transporte.
