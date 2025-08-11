Violencia doméstica
Detenida una mujer en Murcia por golpear a su hija y herirla en la nariz
Es sospechosa de un delito de lesiones enmarcado en la violencia en el ámbito familiar
Una mujer, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenida en Murcia por, presuntamente, golpear a su hija y causarle lesiones en la nariz, indican fuentes policiales.
Los hechos se produjeron en la población de El Raal, este domingo por la noche, cuando, por razones que no han trascendido, se produjo una discusión entre madre e hija, en el transcurso de la cual la progenitora agarró a su descendiente y le pegó, hasta el punto que la hirió en el rostro.
Al tener conocimiento de la pelea, al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, en concreto, de Alquerías, que encontraron a madre e hija. La sospechosa fue detenida como presunta autora de un delito de lesiones enmarcado en la violencia en el ámbito familiar.
Los policías explicaron a la víctima que podía interponer denuncia contra su madre. Pese a las lesiones en el apéndice nasal, la afectada no presentaba heridas de carácter grave, explicaron las mismas fuentes.
El caso fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.
