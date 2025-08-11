Cuatro senderistas rescatados en Murcia

Un grupo de cuatro senderistas ha contactado al 112 porque se encontraban extraviados, agotados y sin agua, en el sendero de subida al pico de Columbares, cerca del Puerto de Garruchal, en Murcia.

El 112 recibió la alerta a las tres de la tarde de este lunes y, según los llamantes, dos de ellos estaban a mitad de la subida (y facilitaron la ubicación mediante el teléfono móvil), mientras que otros dos habían seguido la ruta y desconocían su situación.

Al lugar indicado por los senderistas se desplazaron agentes medioambientales, bomberos, efectivos de Protección Civil y de la Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los servicios de emergencia localizaron a dos de los senderistas, un hombre y una mujer de 52 y 48 años de edad respectivamente, sin agua, agotados y con posible golpe de calor. Mientras estas dos personas eran atendidas y evacuadas a pie hasta el punto de encuentro, otros efectivos continuaban la ruta hasta la cumbre para localizar a los otros dos integrantes del grupo.

Los senderistas restantes fueron localizados más tarde, pero no podían desplazarse a pie debido a calambres, deshidratación y un posible golpe de calor. Ante la situación, el Jefe de Operaciones del Centro de Coordinación de Emergencias ha activado el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con el Grupo de Rescate Aéreo de Especialistas del Consorcio, que trasladó a los dos senderistas al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.