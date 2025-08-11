Cabezo de Torres pone a la Región en el mapa internacional de la música de banda

Cabezo de Torres ha alcanzado el olimpo nacional de las bandas de música y ha impulsado el nombre de la Región de Murcia en el panorama internacional de las orquestas. La Agrupación Musical de la citada pedanía murciana conquistó recientemente el concurso de bandas más importante del país, considerado también como uno de los más relevantes fuera de nuestras fronteras.

Fue el pasado 19 de julio cuando alrededor de 110 músicos que conforman la Sinfónica de dicha Agrupación se proclamaron ganadores del primer premio y mención de honor de la Sección Primera del Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia 2025, en el que compiten formaciones de todo el mundo. «Es lo más alto a lo que podíamos aspirar en la historia de la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical de Cabezo de Torres», relata a esta redacción su director, Andrés Pérez. Su objetivo al participar en el certamen era «ir y hacer un buen papel, demostrar lo que hacemos», pero su hazaña ha sido mayor.

Una proeza lograda tras un gran esfuerzo. «Hemos estados enfocados en el certamen de Valencia desde el 1 de enero, como no podía ser de otra manera, y sobre todo en julio hemos ensayado muchísimo, viniendo desde las playas a los ensayos», indica Pérez . Gracias a ese ahínco se han impuesto al resto de bandas en el concurso, y eso que el nivel era alto. «Ganar en Valencia ha sido una proyección nacional tremenda. En Valencia las bandas de música son como una religión, algo muy importante. Nosotros, viniendo de una comunidad en la que por desgracia no se le tiene tanta consideración, hemos demostrado que aquí hacemos las cosas al nivel de ellos o incluso más», explica con orgullo el director de una Banda Sinfónica a la que llegan los músicos más experimentados de la Agrupación Musical.

Actuación de la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical de Cabezo de Torres en Valencia. | A.M.C.T.

Sin embargo, en la Agrupación Musical de Cabezo de Torres hay cabida para todos los niveles. Conviven amateurs y profesionales, niños y mayores. Esta asociación sin ánimo de lucro, además de atesorar la Banda Sinfónica, cuenta con una Banda Juvenil, otra Infantil y un conjunto instrumental para los niños que llevan poco tiempo aprendiendo un instrumento. Y es que, paralelamente a estos diferentes grupos, la Agrupación hace funcionar todas las tardes una escuela de música que tiene en plantilla a 22 profesores que reciben en el Auditorio y Centro Municipal de la pedanía a unos 300 alumnos, algunos de ellos vecinos de la localidad y otros que acuden desde otras zonas de Murcia o incluso de otros municipios como Molina de Segura y Alcantarilla. Allí los estudiantes reciben formación musical desde niveles de iniciación hasta segundo de grado medio.

«Hay clases para pequeños que empiezan con 3 años en jardín musical, también para niños, jóvenes y adultos, que año a año van subiendo de nivel», apunta Pérez. Él mismo hizo carrera en la organización. Formó parte de la primera generación de la banda en 1982 y desde entonces ha permanecido ligado a ella, actualmente como director de la Sinfónica, el buque insignia de la Agrupación. En ella participan músicos que se han formado en la propia organización, pero también otros profesionales externos a ella que pasan un proceso de selección.

«Uno de nuestros objetivos, además de formar a músicos, es ofrecer la oportunidad de ser parte de una banda a quien lo quiera», expone por su parte Rafael García, el presidente de la Agrupación Musical, quien añade que «queremos que si unos padres desean que sus hijos empiecen a practicar con un instrumento desde una edad temprana tengan esta oportunidad, y también abrir nuestros conjuntos instrumentales al resto de estudiantes, como por ejemplo del conservatorio».

Así, las bandas infantiles y juveniles también aceptan integrantes que no estudien en la Agrupación, «para que tengan esa sensación de trabajo colectivo, de conjunto». Para él, ese es uno de los valores fundamentales que caracteriza a la asociación. «La música permite que exista esa convivencia entre personas de diferentes edades, músicos de 16 con otros de 35 y otros de 50, hablando de música, de tú a tu, teniendo esa interrelación que trasciende a las generaciones», recalca Rafael García.

Tras su gesta en Valencia, durante el mes de agosto la Agrupación Musical del Cabezo se toma un descanso. «Ahora mismo estamos en stand by, lo de Valencia ha sido muy gordo», asegura Andrés Pérez, preguntado por los siguientes propósitos de la Banda Sinfónica. «Hay un proyecto en el que nos encantaría participar, la Olimpiada de la Música», reconoce. Así es como se llama coloquialmente al World Music Contest (WMC) de Kerkrade, en Países Bajos, que se celebra cada cuatro años. «Nos hemos apuntado pero es algo que está en el aire porque se presentan muchas bandas de todo el mundo, por lo que hay una selección previa y hay muy pocas plazas», aclara. Durante el primer trimestre de clases, que arrancan en septiembre, conocerán si han sido seleccionados para competir. Sea cual sea el resultado, ya se sienten (y son) ganadores.