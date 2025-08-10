Social
El vertedero de Beniaján sigue empeorando tras nueve meses de inacción
El portavoz del PSOE en la Junta Municipal de la localidad ha señalado otras deficiencias, como calles en mal estado y problemas con el transporte público
La pedanía murciana Beniaján alberga desde hace más de nueve meses con un vertedero ilegal, ubicado en la margen izquierda del Reguerón, a la altura de la avenida de Levante. El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a alertar sobre el creciente deterioro del vertedero ilegal en Beniáján.
Pero la situación, “lejos de solucionarse, ha empeorado sustancialmente. Hoy, el vertedero está mucho peor. Las basuras, los escombros y enseres siguen acumulándose, generando un grave problema a la salud de los vecinos y a quienes transitan por la zona”, ha declarado la edil socialista Carmen Fructuoso.
En este sentido, Fructuoso ha recordado que, a pesar de que "el PP justificó su inacción asegurando que los terrenos eran de titularidad estatal, la realidad es que estos fueron cedidos al Ayuntamiento de Murcia en abril de 2022 por la Demarcación de Carreteras del Estado".
Otras deficiencias
A los problemas derivados del vertedero ilegal "se suman otras deficiencias que afectan negativamente a esta pedanía", ha asegurado el Grupo Socialista en nota de prensa y, según Fructuoso, esto se debe a la falta de ejecución de las inversiones prometidas. “Beniaján cuenta con una partida de 200.000 euros para la realización de obra nueva, pero, a día de hoy, no se ha invertido ni un solo euro del presupuesto en estas mejoras”, ha criticado.
Como ejemplos de la falta de inversión, Fructuoso ha señalado que caminos como el de Los Serranos, Villanueva y San Antón siguen sin recibir los arreglos necesarios, como los resaltos para mejorar la seguridad vial o la instalación de quitamiedos, proyectos aprobados hace meses.
En la misma línea, el portavoz del PSOE en la Junta Municipal de Beniaján, Matías Romero, ha informado de que en mayo se detectaron más de 100 deficiencias en la pedanía, de las cuales “solo se han solucionado dos en los dos meses posteriores”.
De estas carencias, dos terceras partes se refieren al mal estado de la vía pública, con baches, aceras deterioradas y señales en mal estado. A esto se suman las quejas vecinales por deficiencias en la recogida de residuos y limpieza, contenedores saturados, solares convertidos en vertederos y áreas verdes sin mantenimiento. Otras incidencias incluyen problemas en el transporte público, la red de saneamiento y centros escolares.
- Conmoción en Cabezo de Torres tras el crimen: ''El Muelas' se metió en la droga al morir su madre, era un desastre y ahora dicen que un asesino”
- Miguel Ángel Peña Lorente: 'Comíamos migas a 40 grados en el patio de nuestra ‘Casa Azul’ con los vecinos
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Descubren un cadáver degollado en una casa de Cabezo de Torres
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer