El vertedero de Beniaján sigue empeorando tras nueve meses de inacción

La pedanía murciana Beniaján alberga desde hace más de nueve meses con un vertedero ilegal, ubicado en la margen izquierda del Reguerón, a la altura de la avenida de Levante. El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a alertar sobre el creciente deterioro del vertedero ilegal en Beniáján.

Pero la situación, “lejos de solucionarse, ha empeorado sustancialmente. Hoy, el vertedero está mucho peor. Las basuras, los escombros y enseres siguen acumulándose, generando un grave problema a la salud de los vecinos y a quienes transitan por la zona”, ha declarado la edil socialista Carmen Fructuoso.

En este sentido, Fructuoso ha recordado que, a pesar de que "el PP justificó su inacción asegurando que los terrenos eran de titularidad estatal, la realidad es que estos fueron cedidos al Ayuntamiento de Murcia en abril de 2022 por la Demarcación de Carreteras del Estado".

Otras deficiencias

A los problemas derivados del vertedero ilegal "se suman otras deficiencias que afectan negativamente a esta pedanía", ha asegurado el Grupo Socialista en nota de prensa y, según Fructuoso, esto se debe a la falta de ejecución de las inversiones prometidas. “Beniaján cuenta con una partida de 200.000 euros para la realización de obra nueva, pero, a día de hoy, no se ha invertido ni un solo euro del presupuesto en estas mejoras”, ha criticado.

Como ejemplos de la falta de inversión, Fructuoso ha señalado que caminos como el de Los Serranos, Villanueva y San Antón siguen sin recibir los arreglos necesarios, como los resaltos para mejorar la seguridad vial o la instalación de quitamiedos, proyectos aprobados hace meses.

En la misma línea, el portavoz del PSOE en la Junta Municipal de Beniaján, Matías Romero, ha informado de que en mayo se detectaron más de 100 deficiencias en la pedanía, de las cuales “solo se han solucionado dos en los dos meses posteriores”.

De estas carencias, dos terceras partes se refieren al mal estado de la vía pública, con baches, aceras deterioradas y señales en mal estado. A esto se suman las quejas vecinales por deficiencias en la recogida de residuos y limpieza, contenedores saturados, solares convertidos en vertederos y áreas verdes sin mantenimiento. Otras incidencias incluyen problemas en el transporte público, la red de saneamiento y centros escolares.